Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 17 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,86 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469,8 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,6 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,82 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,3 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,76.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.