Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 17 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 17 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,34 тенге, евро – 541,25 тенге, рубля – 6,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,86 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469,8 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538,6 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,82 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,3 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,76. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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