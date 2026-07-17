Сразу 16 автобусов изменят схему движения в Алматы 18 июля: названа причина
Отметим, что из-за вечернего забега в южной столице также ограничат движение транспорта. Известно, что старт и финиш соревнований разместятся на площади Астана. Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и пр. Абылай хана.
Сегодня, 17 июля, в Транспортном холдинге Алматы сообщили, что в связи с проведением забега 18 июля в схемы движения 16 маршрутов будут временно внесены изменения:
№12
- В южном направлении: проспект Абылай хана – проспект Райымбека – проспект Назарбаева – улица Шевченко – проспект Абылай хана – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Абая – улица Желтоксан – проспект Райымбека – проспект Абылай хана – далее по схеме.
№16
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Кунаева – улица Шевченко – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№37
В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№48
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Достык – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№98
- В северном направлении: проспект Абая – улица Желтоксан – улица Гоголя – проспект Абылай хана – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Абылай хана – улица Макатаева – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме.
№99
- В южном направлении: улица Толе би – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: без изменений.
№126
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Кунаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№201
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№205
- В южном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Наурызбай батыра – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Желтоксан – улица Курмангазы – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
№206
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№209
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№210
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№224
- В восточном направлении: улица Толе би – улица Желтоксан – улица Гоголя – улица Кунаева – улица Толе би – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Желтоксан – улица Толе би – далее по схеме.
№ТП5
- В южном направлении: контрольный пункт "Вокзал-2" – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Абая – улица Желтоксан – улица Гоголя – проспект Абылай хана – далее по схеме.
№ТП6
- В южном направлении: контрольный пункт "Вокзал-2" – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме.
- В северном направлении: проспект Абая – улица Желтоксан – улица Гоголя – проспект Абылай хана – далее по схеме.
№ТП9
- В восточном направлении: проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме.
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Ранее стало известно, что с 17 июля 2026 года в Алматы временно изменятся схемы движения двух автобусных маршрутов – №27 и №76. Причина – строительно-монтажные работы в рамках проекта по продлению ул. Толе би и ограничением движения на участке от ул. Ашимова до ул. Алатау.