Не только нефть: как диверсификация вывела Казахстан в технологические и строительные лидеры региона

Согласно международным оценкам, Казахстан сегодня – не просто крупнейшая экономика Центральной Азии, но и лидер по всем структурным, финансовым, производственным и инвестиционным показателям, сообщает Zakon.kz.

Одно из крупнейших международных изданий Китая "All China Review" опубликовало анализ конкурентоспособности стран Центральной Азии, в рамках которого его авторы пришли к выводу, что Казахстан является не просто лидером ЦА по всем наиболее важным экономическим показателям, но и самым диверсифицированным и интегрированным в мировую экономику государством.

Экономическое ядро Центральной Азии

ВВП Казахстана по итогам 2025 года достигло 306 млрд долларов, что фактически составляет 53,7% совокупного объема экономики Центральной Азии.

Масштаб национальной экономики нашей страны более чем вдвое превышает показатель Узбекистана, занимающего второе место с ВВП в 147,1 млрд долларов, а также многократно превосходит экономики Туркменистана – 77,4 млрд долларов, Кыргызстана – в 21,6 млрд долларов и Таджикистана – 17,5 млрд долларов.

Разрыв особенно заметен в пересчете на душу населения. Так, в Казахстане ВВП на человека достиг около 15 тысяч долларов, тогда как в Туркменистане этот показатель составил 11,6 тысячи долларов, в Узбекистане – 3,8 тысячи долларов, в Кыргызстане – 3 тысячи долларов, в Таджикистане – 1,7 тысячи долларов. Такая разница указывает на более высокую производительность экономики и больший объем создаваемой добавленной стоимости.

Кроме того, авторы этого анализа считают, что Казахстан настолько далеко ушел вперед от своих соседей, что нагнать его темпы остальным центральноазиатским государствам будет очень непросто.

Свои предположения аналитики китайского издания связали с прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому в 2026 году объем экономики Казахстана достигнет 360,4 млрд долларов.

Это позволит нашей стране занять по этому показателю 49-е место в мире и остаться безоговорочным лидером Центральной Азии, поскольку Узбекистан, по оценкам фонда, расположится на 61-й позиции, а Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан займут более низкие места в мировом рейтинге.

Также примечателен тот факт, что авторы анализа сделали акцент на том, что экономический вес страны уже не определяется исключительно сырьевым сектором. На этом фоне они привели следующие цифры: почти 20% валовой добавленной стоимости формирует торговля, около 13% приходится на обрабатывающую промышленность и 11,9% – на горнодобывающий сектор.

Заметную долю сегодня занимает и рынок недвижимости. По этому показателю Казахстан также опережает соседние государства, а в опубликованной статье это рассматривается как признак более развитого и структурно зрелого внутреннего рынка.

Привлечение инвестиций

Масштаб экономики, макроэкономическая стабильность, развитая финансовая инфраструктура, сравнительно сильные институты и стратегическое положение между Европой и Азией обеспечили Казахстану крупнейший в регионе объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также сделали его основной точкой входа в Центральную Азию для международного бизнеса.

Концентрация капитала в Казахстане складывалась на протяжении многих лет. Инвесторов привлекают емкость местного рынка, сырьевая база, выгодное транспортное расположение между Европой и Азией, финансовая инфраструктура и опыт реализации крупных международных проектов.

Инвестиционная политика Казахстана предусматривает дальнейшее повышение предсказуемости регулирования и формирование условий, позволяющих инвесторам реализовывать долгосрочные проекты. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значение стабильной и понятной деловой среды.

Согласно докладу ЮНКТАД "World Investment Report 2025", в Казахстане было сосредоточено 151,3 млрд долларов накопленных ПИИ – 68,6% от общего объема по Центральной Азии. Совокупный показатель региона составлял 220,5 млрд долларов.

Для сравнения: на Туркменистан приходилось 44,6 млрд долларов, на Узбекистан – 16,7 млрд долларов, на Кыргызстан и Таджикистан – примерно по 4 млрд долларов.

Банковский сектор

Банковская система Казахстана сегодня продолжает оставаться крупнейшей в Центральной Азии, а активы его банков по состоянию на январь 2026 года достигли отметки 140 млрд долларов.

Отмечается, что Казахстан значительно опережает соседние государства по объему банковских активов и депозитного портфеля. В частности, активы банков второго уровня республики более чем на 80% превышают уровень Узбекистана и почти в 24 раза – Таджикистана. В Кыргызстане активы банковской системы составили 13,9 млрд долларов.

Казахстан также занимает ведущие позиции в регионе по объемам кредитования и привлеченных депозитов. Депозитная база банков Казахстана на начало 2026 года составила 96,4 млрд долларов, что почти втрое больше, чем в Узбекистане, и существенно выше показателей остальных стран Центральной Азии.

Как подчеркивают аналитики, крупная депозитная база обеспечивает банкам устойчивое фондирование, расширяет возможности кредитования частного сектора и поддерживает долгосрочное финансирование экономики.

По оценке издания, масштаб активов, депозитов и кредитования закрепляет за Казахстаном статус ведущего финансового центра Центральной Азии.

Позиции стран в экономических рейтингах

Казахстан занимает более высокие позиции среди стран Центральной Азии в международных рейтингах экономической сложности и экономической свободы. Эти показатели отражают уровень развития производственных компетенций, качество деловой среды и состояние рыночных институтов.

В Индексе экономической сложности страна находится на 55-м месте в мире, значительно опережая другие государства региона. Рейтинг оценивает способность экономики производить и экспортировать технологически сложную продукцию, а также уровень накопленных промышленных и производственных компетенций.

В Индексе экономической свободы Казахстан занимает 68-е место. При составлении рейтинга учитываются защита прав собственности, эффективность регулирования, открытость экономики и условия ведения бизнеса.

Взаимодействие с Китаем

Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина 15 июля 2026 года в Шанхае стала продолжением расширяющегося экономического партнерства двух стран.

По приведенным в статье данным, товарооборот Казахстана и Китая по итогам 2025 года достиг рекордных 48 млрд долларов. Стороны поставили цель – увеличить показатель до 100 млрд к 2030 году. Накопленный объем китайских прямых инвестиций в экономику Казахстана к середине 2025 года оценивался примерно в 11,4 млрд долларов, что является крупнейшим показателем среди стран Центральной Азии и составляет около трети от всего китайского капитала, вложенного в регион.

Казахстан занимает центральное место в сухопутных перевозках между Китаем и Европой – через территорию страны проходит свыше 85% соответствующего грузопотока. Железнодорожные перевозки между двумя странами в 2025 году достигли 35,6 млн тонн, увеличившись на 11%. За последние семь лет Казахстан направил более 35 млрд долларов на развитие транспортной и транзитной инфраструктуры. В число ключевых проектов входят контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане и строительство вторых путей на участке "Достык – Мойынты".

В рамках промышленного сотрудничества завершены 62 совместных проекта стоимостью 8,7 млрд долларов, создано около 11 тыс. рабочих мест. Еще 55 проектов на 13,5 млрд находятся в стадии реализации, а более 220 инициатив общей стоимостью свыше 60 млрд включены в перспективный портфель.

Развитие торговли, инфраструктуры и промышленной кооперации усиливает позиции Казахстана как одного из ключевых экономических партнеров Китая и важного звена евразийских транспортных маршрутов.