Амбиции Казахстана соответствуют собственной мощи – политолог

По информации аналитиков The Times of Central Asia, Казахстан – единственная в регионе сформировавшаяся средняя держава. Согласно рейтингу стран Центральной Азии, наша страна – лидер по всем показателям, обойдя Узбекистан и Туркменистан, сообщает Zakon.kz.

Эксперты считают, что республика сочетает в себе финансовую устойчивость, институциональные реформы и многовекторную дипломатию. Политолог Эдуард Полетаев в интервью высказался о значении статуса для развития страны и его влиянии на международную политику.

– Эдуард Эдуардович, на Ваш взгляд, что стало предпосылками для присвоения Казахстану статуса средней державы? Как Вы оцениваете уровень развития республики по сравнению с другими лидерами списка – Узбекистаном и Туркменистаном?

– Мы не так давно начали рассуждать о том, что Казахстан является средней державой. Все началось в начале прошлого года. Тогда немецкий научно-аналитический центр – Фонд науки и политики – опубликовал сборник статей, в котором говорилось о том, что средние державы являются важными игроками в международной политике. В этот список был включен и Казахстан. Были определены критерии, по которым наша страна оказалась в этом перечне. В нашей республике это было воспринято весьма положительно, потому что сам по себе такой статус, судя даже по названию исследования "Средние державы – влиятельные игроки международной политики", престижен. То есть наряду с такими странами G20, как Индия, Турция или Бразилия, находится и Казахстан.

И особенно исследователи выделили Казахстан за его сбалансированную внешнюю политику, позиционирование как ключевого игрока в Центральной Азии, за богатые природные ресурсы и за то, что он является важным элементом Среднего коридора – Транскаспийского международного транспортного маршрута. Я бы еще добавил, что Казахстан занимает девятое место в мире по территории – это тоже весьма важный фактор. Кроме того, он является пограничным государством с довольно протяженной границей с такими ключевыми евразийскими игроками, как минимум, как Китай и Российская Федерация.

– Почему именно Казахстан рассматривается как единственная консолидированная средняя держава в Центральной Азии? Как это влияет на укрепление статуса республики в мире?

– Это хорошо, что Казахстан укрепляет позиции в качестве средней державы. Как корабль назовешь, так он и поплывет, во-первых. Во-вторых, здоровые амбиции никто же не отменял. Мы сочетаем и обладаем определенной экономической силой, определенной дипломатической силой. Есть у нас инструменты эффективного управления, есть международные площадки, на которых Казахстан достаточно эффективно работает, есть встречи с мировыми державами, где Казахстан тоже продвигает определенную политическую, дипломатическую линию по важным проблемным сферам и использует свои средства для продвижения своих интересов, для региональной стабильности, для обеспечения безопасности.

То есть Казахстан – это страна, которая обладает пониманием того, что в мире происходит, и чьи амбиции сейчас соответствуют собственной мощи. Мы не говорим, что самые крутые и великие. Но пока мы себя позиционируем в таком форм-факторе, как средняя держава, будем развиваться как средняя держава в определенной степени, потому что желания должны совпадать с действительностью. Тем более у нас есть материальные и минеральные ресурсы. Помимо увлеченности международными делами, это тоже фактор привлекательности. Если страна обеспечена нефтью, газом, различными полезными ископаемыми, а сейчас еще внимание привлекают потенциальные возможности редкоземельных металлов, которые у нас постепенно обнаруживаются на территории, то внимания Казахстану будет уделяться все больше и больше. Это, кстати, и вызов для нашей страны, и новые возможности, которые, я надеюсь, республика с пользой будет эксплуатировать, скажем так.

– По каким критериям страна может претендовать на статус средней державы?

– Что касается набора критериев, по которым государство можно отнести к средним державам, то это сложно. На мой взгляд, если суммировать, то это страна с хорошими показателями ВВП, ответственным поведением на международной арене, активной многосторонней дипломатией, пользующаяся уважением со стороны других международных игроков. Это также способность к миротворчеству и посредничеству, умение не конфликтовать с союзниками, а укреплять региональное лидерство и повышать комфортность региональной атмосферы. У нас это происходит в Центральной Азии с выраженным стремлением к компромиссу в международных делах, активностью в международных организациях и желанием поддерживать международный порядок и следование принципам ООН, наверное, я бы так сформулировал.

Фото: из личного политолог Эдуарда Полетаева

Существует множество различных определений. Например, в январском докладе Всемирного экономического форума 2024 года средние державы определяются как государства с обширным дипломатическим, экономическим, многосторонним и военным влиянием. А в целом, с точки зрения развития Казахстан можно было причислить к средним державам и раньше. Возьмите, к примеру, Концепцию внешней политики РК на 2020-2030-е годы. Там напрямую не используется термин "средняя держава", но присутствует формулировка о том, что на фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки, инвестиционные потоки. Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии. То есть, по сути, концепция, как минимум, отражает стремление к обретению статуса средней державы. Она констатирует внешнеполитическое усилие страны на 10-летний период. И, судя по тому, как все это проявляется, какие идут реакции, никто не критикует Казахстан за то, что его называют средней державой и что он сам использует этот термин уже на протяжении двух лет. И та же аналитическая статья, и ряд экспертных мнений также свидетельствуют о том, что республика вполне уверенно чувствует себя в этой "роли", и никто над ним не насмехается, никто не говорит: мол, куда вы там лезете. Тем более важно, чтобы такое сбалансированное государство находилось именно в Центральной Азии, регионе, к которому все больше и больше внимания проявляет мировое сообщество.

Вот тот же саммит "С5+1", который проходит в Соединенных Штатах, он тоже является показателем того, что регион в таком формате воспринимается как серьезная сила. И Казахстан воспринимается как вполне успешное, консолидированное государство с высокими экономическими и внешнеполитическими показателями. Это важно и с точки зрения инвестиционной привлекательности страны. Казахстан и так занимает хорошие позиции в соответствующих рейтингах по уровню инвестиций. Понятно, что государство, позиционирующее себя в таком формате, выглядит более привлекательно для внешнего мира.

Но все равно проблемы остаются, потому что водораздел сложен – где грань между средней и великой державой или малой державой? Такие вопросы возникают у исследователей. Например, ядерный фактор тоже играет большую роль. Мы добровольно отказались от ядерного оружия и этим завоевали авторитет на международной арене. Но в то же время Северная Корея благодаря ядерному фактору может позиционироваться в категории влиятельных государств, хотя у нее есть проблемы и с экономическим развитием, и с взаимоотношениями с рядом других международных игроков. То есть все эти группы – малых, средних и больших держав – на самом деле относительно размыты, хотя геополитическая реальность уже сейчас меняется. А вот эта концепция многополярного мира очень заманчива для средних держав, потому что усиливается политическое и экономическое влияние их на международной арене. Если раньше приходилось строить какие-то коалиции, союзы и обладать весьма умеренной способностью влиять на поведение других стран, то теперь их голос становится все громче и громче. И также Казахстан не боится на многих международных площадках достаточно жесткие вещи продвигать, высказывать свое мнение, при этом являясь компромиссным государством и придерживаясь принципов дипломатического этикета.

В принципе, любое государство может выступать как средняя держава. Допустим, Ватикан – это самая маленькая страна в мире, там 44 гектара, пешком можно обойти. И когда Папа Римский приезжает куда-нибудь, какое восторженное внимание ему уделяется, потому что, по сути, это маленькое государство, которое контролирует католицизм – одну из мировых религий, представленную в ведущих странах мирового сообщества. Поэтому здесь опять-таки сложно провести четкую границу.

– В мае прошлого года президент выступал в Сингапуре на 46-й Сингапурской лекции. Он тогда много говорил о своем видении роли средней державы в обеспечении глобальной безопасности. На какие моменты Вы обратили особое внимание?

– Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Астане видят в мире надежных, проверенных партнеров и намерены оставаться открытыми и связанными с глобальным сообществом. Также он опубликовал статью в Euronews, где говорил о том, что средние державы способны спасти мультиполярность. Сейчас ситуация меняется, и все говорят о том, что мир движется от однополярности к многополярности. Раньше те страны, которые не были особо заметны в мировой политике, но которые способны на компромисс, на диалог, сегодня выходят вперед и формируют для себя новую политическую биографию – как это делает Казахстан. Это, конечно, непростой путь. Тем более что сам статус обязывает – нужно вести себя более ответственно на мировой арене. А это все далеко не просто. Сейчас вы сами видите, как политику все больше захватывает популизм – политика эмоций, а не рациональных действий. И третий момент – это то, что сегодня практически нет серьезных политиков мирового уровня, действительно авторитетных фигур. Политика, в целом, сильно обмельчала.

И на этом фоне то, что Казахстан во главе со своим лидером, с одной стороны, не лезет на рожон, а с другой – демонстрирует адекватность и рационализм, – это, мне кажется, сегодня очень ценно.

Я изучал эту тему: существует очень много определений понятия "средняя держава". И какой-то одной, устоявшейся, общепринятой семиуровневой концепции того, что именно считается средней державой, не существует. То есть можно сказать, что это государство, которое занимает промежуточное положение между большими и малыми державами. Нас сначала так назвали, и уже потом мы начали демонстрировать себя в этом качестве. А в целом, средние державы как термин и как фактор в мировой политике появились, по сути, после Второй мировой войны – это известная история. Первой страной, начавшей позиционировать себя как средняя держава, была Канада. Это произошло на Сан-Францисской конференции в 1945 году – в том самом году, когда была создана ООН. Канада тогда обосновала этот концепт и представила его мировому сообществу, чтобы также участвовать в процессе глобального переустройства. Потому что мы знаем, что когда создавали ООН, в ее состав вошло 51 государство, из которых пять стали постоянными членами Совета Безопасности – это, по сути, страны-победители. А Канада тоже принимала участие во Второй мировой войне, и на тот момент уже была достаточно благополучной в экономическом плане державой. Не стоит забывать, что эта страна занимает второе место в мире по территории. В целом к числу средних держав относились порядка 50 стран, наиболее активными из которых в свое время были Канада и Австралия. Австралия – вообще страна-континент, что тоже важно учитывать. Со временем к ним присоединились страны Движения неприсоединения, которое, кстати, существует до сих пор, хоть и не обладает прежней эффективностью. Эти государства не входили в военные блоки времен холодной войны. Основателями движения были Индия, Югославия и Египет – достаточно крупные государства. В то время они обеспечивали приемлемый уровень политической стабильности, нейтрализуя возможные вспышки напряженности между СССР и США и их союзниками. У этих стран не было каких-то глобальных амбиций, и их идеологические рамки были довольно условными.

Югославия, например, формально считалась социалистическим государством, но на практике в ее экономике присутствовало немало элементов капитализма. То есть она играла роль своеобразного моста между капитализмом и социализмом. В целом к Движению присоединилось много стран, которые также стремились к многосторонней дипломатии и консенсусу.

Со временем в число так называемых средних держав начали входить и "южновосточные тигры", такие как Япония и Южная Корея, которые совершили экономический рывок в 1970-1990-х годах. В Европе, например, Норвегия благодаря развитию нефтяной отрасли тоже начала позиционировать себя как средняя держава.

– Как меняется ситуация сегодня?

– Китай значительно усилился. Он и не был средним государством, а сейчас он претендент на лидерство в мире, как минимум один из мировых центров силы. Некоторые из средних держав стремятся занять более высокое место в международной иерархии. Одни традиционные средние государства вытесняются новыми. Сейчас центры экономического притяжения все больше смещаются в сторону Азии, мы это знаем. Значительная роль принадлежит развивающимся странам. Недаром возникла и продолжает работать такая организация, как BRICS, хотя она пока не стала полностью институционализированной.

6 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон. Программа визита Касым-Жомарта Токаева началась со встречи с государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. Документ подписали министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Также в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля. Основной темой беседы стало намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.