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Общество

Очень сильная жара надвигается на 9 регионов Казахстана, а где ждать ливней с градом – прогноз на 18 июля

Жара, дожди, солнце, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:17 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 18 июля 2026 года, предоставили специалисты РГП "Казгидромет". Из него следует, что на страну обрушатся ливни с градом и грозами, а также аномальная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, как следует из прогноза, днем аномальный, местами опасный зной ожидается сразу в 16 регионах:

сильная жара (11 регионов):

  • до +35+39°C – в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу,
  • до +38+42°C – на юге, в центре Мангистауской области,
  • до +40+44°C – в Кызылординской области.

очень сильная жара (9 регионов):

  • до +43+45°C – в Жамбылской области,
  • до +45+48°C – в Кызылординской и Туркестанской областях,
  • до +40+45°C – в Алматинской области, области Жетысу,
  • до +40+42°C – в области Улытау, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской области и области Абай.
"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке – сильные дожди, днем на западе, северо-западе, севере, востоке – град, шквалистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится лишь на юге, юго-востоке.

"По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге, севере страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на севере страны прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на юго-востоке, северо-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, юге, востоке Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юге области Абай, на западе, севере, востоке Жамбылской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге области Улытау, Костанайской области, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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