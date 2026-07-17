Очень сильная жара надвигается на 9 регионов Казахстана, а где ждать ливней с градом – прогноз на 18 июля

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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 18 июля 2026 года, предоставили специалисты РГП "Казгидромет". Из него следует, что на страну обрушатся ливни с градом и грозами, а также аномальная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, как следует из прогноза, днем аномальный, местами опасный зной ожидается сразу в 16 регионах: сильная жара (11 регионов): до +35+39°C – в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу,

– в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Улытау, на юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, на востоке Алматинской области, в горных районах области Жетысу, до +38+42°C – на юге, в центре Мангистауской области,

– на юге, в центре Мангистауской области, до +40+44°C – в Кызылординской области. очень сильная жара (9 регионов): до +43+45°C – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, до +45+48°C – в Кызылординской и Туркестанской областях,

– в Кызылординской и Туркестанской областях, до +40+45°C – в Алматинской области, области Жетысу,

– в Алматинской области, области Жетысу, до +40+42°C – в области Улытау, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской области и области Абай. "Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке – сильные дожди, днем на западе, северо-западе, севере, востоке – град, шквалистый ветер". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится лишь на юге, юго-востоке. "По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге, севере страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на севере страны прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" При этом в ряде регионов ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на юго-востоке, северо-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, юге, востоке Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской области;

– в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на юго-востоке, северо-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, юге, востоке Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юге области Абай, на западе, севере, востоке Жамбылской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге области Улытау, Костанайской области, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской области. Материал по теме Жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет Ранее мы писали, что Астана и Шымкент готовятся к передышке, а Алматы продолжит плавиться под +42°C. Подробнее о прогнозе на 18-20 июля 2026 года можете узнать по ссылке.

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