Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 20 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,83 тенге, евро – 536,83 тенге, рубля – 5,97 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,80 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536,6 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.