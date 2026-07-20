Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 20 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 20 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,83 тенге, евро – 536,83 тенге, рубля – 5,97 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,80 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536,6 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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