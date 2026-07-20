#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+41°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+41°
$
469.83
536.83
5.97
Финансы

Курс доллара слегка подешевел на торгах 20 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,28 тенге, снизившись на 0,25 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,99 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,44 тенге (+0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-472 тенге, евро – 537,5-542,3 тенге, рубли – 5,66-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 20 июля.

Так, стоимость нефти марки Brent составила 90,21 доллара за баррель, что на 2,4% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Цена нефти марки WTI достигла 84,24 доллара за баррель, увеличившись на 2,12%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,83 тенге, евро – 536,83 тенге, рубля – 5,97 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 июля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
16:28, Сегодня
11 тысяч грантов: в Казахстане началось тестирование в магистратуру
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:38, 20 мая 2026
Доллар слегка подешевел на торгах 20 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:40, 07 июля 2026
Доллар еще подешевел на торгах 7 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко
16:58, Сегодня
Какие шансы у Александра Шевченко победить Штруффа на старте турнира в Кицбюэле
Лионель Месси
16:49, Сегодня
Стала известна символическая сборная чемпионата мира по футболу 2026 года
Богдан Гуськов
16:39, Сегодня
Уокер считает, что узбекский боец Гуськов может нокаутировать экс-чемпиона UFC Анкалаева
Нико Уильямс
16:19, Сегодня
Нико Уильямс подарил золотую медаль чемпиона мира своей маме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: