Курс доллара слегка подешевел на торгах 20 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,28 тенге, снизившись на 0,25 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,99 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,44 тенге (+0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-472 тенге, евро – 537,5-542,3 тенге, рубли – 5,66-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 20 июля.

Так, стоимость нефти марки Brent составила 90,21 доллара за баррель, что на 2,4% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Цена нефти марки WTI достигла 84,24 доллара за баррель, увеличившись на 2,12%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,83 тенге, евро – 536,83 тенге, рубля – 5,97 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 июля, можно здесь.