Курс доллара слегка подешевел на торгах 20 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,28 тенге, снизившись на 0,25 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,99 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,44 тенге (+0,05).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-472 тенге, евро – 537,5-542,3 тенге, рубли – 5,66-5,79 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 20 июля.
Так, стоимость нефти марки Brent составила 90,21 доллара за баррель, что на 2,4% выше уровня предыдущей торговой сессии.
Цена нефти марки WTI достигла 84,24 доллара за баррель, увеличившись на 2,12%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,83 тенге, евро – 536,83 тенге, рубля – 5,97 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 июля, можно здесь.