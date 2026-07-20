Проверьте свою аптечку: эти лекарства подорожали сильнее всего
Что произошло с ценами на лекарства
По данным Бюро национальной статистики (БНС), наиболее заметный рост цен за год зафиксирован на следующие препараты:
- активированный уголь: +75,2%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин): +74,1%;
- парацетамол: +50,8%;
- Но-шпа: +48,8%;
- Смекта: +35,0%;
- Корвалол: +30,9%;
- спирт этиловый: +27,6%;
- Аквалор: +26,2%;
- Омез: +23,8%;
- Ацикловир: +21,4%;
- Йодомарин: +20,4%.
Для сравнения, вся фармацевтическая продукция в стране за этот период подорожала в среднем на 20,2%.
Сколько теперь стоят популярные лекарства
Одновременно выросли и средние розничные цены на самые популярные препараты. По данным БНС, в июне 2026 года они составили:
- активированный уголь: 153 тенге;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин): 244 тенге;
- парацетамол: 246 тенге;
- Корвалол: 397 тенге;
- Ацикловир: 409 тенге;
- Амброксол: 456 тенге;
- Энап: 709 тенге;
- Ингалипт: 861 тенге;
- Индапамид: 966 тенге;
- Азитромицин: 1257 тенге;
- Називин: 1315 тенге;
- Ренни: 1567 тенге;
- Йодомарин: 2774 тенге;
- Верошпирон: 3008 тенге;
- Аквалор: 3859 тенге;
- Эссенциале Форте Н: 4453 тенге;
- Флемоксин Солютаб: 4817 тенге;
- Но-шпа: 5138 тенге;
- Магне B6: 5912 тенге;
- Ингавирин: 7588 тенге.
Почему рынок растет, а лекарств покупают меньше
Рост стоимости отдельных препаратов отражает общую ситуацию на фармацевтическом рынке. Как отмечает "Фармацевтическое обозрение Казахстана" со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства увеличилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом денежный объем розничного рынка лекарственных средств практически не изменился. За январь-март продажи составили 185 млрд тенге, что лишь на 0,3% больше, чем годом ранее.
Совсем иначе выглядит ситуация в натуральном выражении. За три месяца казахстанцы приобрели 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем год назад. По сути, рынок удерживает оборот не за счет роста спроса, а благодаря подорожанию продукции.
"Потребление сокращается на фоне высокого роста цен, а потребитель становится более экономным и рациональным".Proxima Research International
От чего еще зависят цены
Еще одна особенность казахстанского фармацевтического рынка – высокая зависимость от импортных поставок.
Зарубежные препараты формируют 85% рынка в денежном выражении и 67-68% – в натуральном.
Из-за этого стоимость лекарств во многом зависит не только от внутренних факторов, но и от валютных колебаний, стоимости логистики и ситуации на мировом рынке.
В целом, статистика говорит о том, что фармацевтический рынок Казахстана постепенно меняется. Рост денежного оборота уже не означает, что жители страны покупают больше лекарств – напротив, потребители становятся более чувствительными к стоимости препаратов.
Отметим, что Минздрав подготовил проект изменений в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации. Документом предусмотрено государственное регулирование цен на 2903 лекарственных препарата, реализуемых по рецепту врача.