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Финансы

Проверьте свою аптечку: эти лекарства подорожали сильнее всего

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:51 Фото: freepik
Привычные лекарства в Казахстане за последний год подорожали на 30-75%. При этом рынок фармацевтики оказался в необычной ситуации: несмотря на рост цен, казахстанцы стали покупать значительно меньше препаратов. Почему так происходит, выяснял Zakon.kz.

Что произошло с ценами на лекарства

По данным Бюро национальной статистики (БНС), наиболее заметный рост цен за год зафиксирован на следующие препараты:

  • активированный уголь: +75,2%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин): +74,1%;
  • парацетамол: +50,8%;
  • Но-шпа: +48,8%;
  • Смекта: +35,0%;
  • Корвалол: +30,9%;
  • спирт этиловый: +27,6%;
  • Аквалор: +26,2%;
  • Омез: +23,8%;
  • Ацикловир: +21,4%;
  • Йодомарин: +20,4%.

Для сравнения, вся фармацевтическая продукция в стране за этот период подорожала в среднем на 20,2%.

Сколько теперь стоят популярные лекарства

Одновременно выросли и средние розничные цены на самые популярные препараты. По данным БНС, в июне 2026 года они составили:

  • активированный уголь: 153 тенге;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин): 244 тенге;
  • парацетамол: 246 тенге;
  • Корвалол: 397 тенге;
  • Ацикловир: 409 тенге;
  • Амброксол: 456 тенге;
  • Энап: 709 тенге;
  • Ингалипт: 861 тенге;
  • Индапамид: 966 тенге;
  • Азитромицин: 1257 тенге;
  • Називин: 1315 тенге;
  • Ренни: 1567 тенге;
  • Йодомарин: 2774 тенге;
  • Верошпирон: 3008 тенге;
  • Аквалор: 3859 тенге;
  • Эссенциале Форте Н: 4453 тенге;
  • Флемоксин Солютаб: 4817 тенге;
  • Но-шпа: 5138 тенге;
  • Магне B6: 5912 тенге;
  • Ингавирин: 7588 тенге.

Почему рынок растет, а лекарств покупают меньше

Рост стоимости отдельных препаратов отражает общую ситуацию на фармацевтическом рынке. Как отмечает "Фармацевтическое обозрение Казахстана" со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства увеличилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом денежный объем розничного рынка лекарственных средств практически не изменился. За январь-март продажи составили 185 млрд тенге, что лишь на 0,3% больше, чем годом ранее.

Совсем иначе выглядит ситуация в натуральном выражении. За три месяца казахстанцы приобрели 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем год назад. По сути, рынок удерживает оборот не за счет роста спроса, а благодаря подорожанию продукции.

"Потребление сокращается на фоне высокого роста цен, а потребитель становится более экономным и рациональным".Proxima Research International

От чего еще зависят цены

Еще одна особенность казахстанского фармацевтического рынка – высокая зависимость от импортных поставок.

Зарубежные препараты формируют 85% рынка в денежном выражении и 67-68% – в натуральном.

Из-за этого стоимость лекарств во многом зависит не только от внутренних факторов, но и от валютных колебаний, стоимости логистики и ситуации на мировом рынке.

В целом, статистика говорит о том, что фармацевтический рынок Казахстана постепенно меняется. Рост денежного оборота уже не означает, что жители страны покупают больше лекарств – напротив, потребители становятся более чувствительными к стоимости препаратов.

Отметим, что Минздрав подготовил проект изменений в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации. Документом предусмотрено государственное регулирование цен на 2903 лекарственных препарата, реализуемых по рецепту врача.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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