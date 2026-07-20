Проверьте свою аптечку: эти лекарства подорожали сильнее всего

Привычные лекарства в Казахстане за последний год подорожали на 30-75%. При этом рынок фармацевтики оказался в необычной ситуации: несмотря на рост цен, казахстанцы стали покупать значительно меньше препаратов. Почему так происходит, выяснял Zakon.kz.

Что произошло с ценами на лекарства

По данным Бюро национальной статистики (БНС), наиболее заметный рост цен за год зафиксирован на следующие препараты:

активированный уголь: +75,2%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин): +74,1%;

парацетамол: +50,8%;

Но-шпа: +48,8%;

Смекта: +35,0%;

Корвалол: +30,9%;

спирт этиловый: +27,6%;

Аквалор: +26,2%;

Омез: +23,8%;

Ацикловир: +21,4%;

Йодомарин: +20,4%.

Для сравнения, вся фармацевтическая продукция в стране за этот период подорожала в среднем на 20,2%.

Сколько теперь стоят популярные лекарства

Одновременно выросли и средние розничные цены на самые популярные препараты. По данным БНС, в июне 2026 года они составили:

активированный уголь: 153 тенге;

ацетилсалициловая кислота (аспирин): 244 тенге;

парацетамол: 246 тенге;

Корвалол: 397 тенге;

Ацикловир: 409 тенге;

Амброксол: 456 тенге;

Энап: 709 тенге;

Ингалипт: 861 тенге;

Индапамид: 966 тенге;

Азитромицин: 1257 тенге;

Називин: 1315 тенге;

Ренни: 1567 тенге;

Йодомарин: 2774 тенге;

Верошпирон: 3008 тенге;

Аквалор: 3859 тенге;

Эссенциале Форте Н: 4453 тенге;

Флемоксин Солютаб: 4817 тенге;

Но-шпа: 5138 тенге;

Магне B6: 5912 тенге;

Ингавирин: 7588 тенге.

Почему рынок растет, а лекарств покупают меньше

Рост стоимости отдельных препаратов отражает общую ситуацию на фармацевтическом рынке. Как отмечает "Фармацевтическое обозрение Казахстана" со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства увеличилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом денежный объем розничного рынка лекарственных средств практически не изменился. За январь-март продажи составили 185 млрд тенге, что лишь на 0,3% больше, чем годом ранее.

Совсем иначе выглядит ситуация в натуральном выражении. За три месяца казахстанцы приобрели 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем год назад. По сути, рынок удерживает оборот не за счет роста спроса, а благодаря подорожанию продукции.

"Потребление сокращается на фоне высокого роста цен, а потребитель становится более экономным и рациональным". Proxima Research International

От чего еще зависят цены

Еще одна особенность казахстанского фармацевтического рынка – высокая зависимость от импортных поставок.

Зарубежные препараты формируют 85% рынка в денежном выражении и 67-68% – в натуральном.

Из-за этого стоимость лекарств во многом зависит не только от внутренних факторов, но и от валютных колебаний, стоимости логистики и ситуации на мировом рынке.

В целом, статистика говорит о том, что фармацевтический рынок Казахстана постепенно меняется. Рост денежного оборота уже не означает, что жители страны покупают больше лекарств – напротив, потребители становятся более чувствительными к стоимости препаратов.

Отметим, что Минздрав подготовил проект изменений в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации. Документом предусмотрено государственное регулирование цен на 2903 лекарственных препарата, реализуемых по рецепту врача.