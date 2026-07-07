Доллар еще подешевел на торгах 7 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,04 тенге, снизившись еще на 1,13 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,13 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня составил 69,54 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,1-473,5 тенге, евро – по 538-543,3 тенге, рубли – по 5,88-6,01.
Мировые цены на нефть растут на торгах 7 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,76%, до 72,54 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,64%, до 68,99 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,03 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 6,11 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 июля, можно здесь.