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Общество

После аномального зноя – новая опасность: какой будет погода в Казахстане 21 июля

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 17:27 Фото: unsplash
Жителей Казахстана вновь ждет контрастная погода. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", во вторник, 21 июля 2026 года, на большей части страны ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщает

Причиной станет северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

По всей республике прогнозируется усиление ветра, а в южных и юго-западных регионах возможны пыльные бури. Ночью и утром на севере страны местами ожидается туман.

При этом жара полностью не отступит.

Днем до +35°С воздух прогреется в Атырауской и на западе и юге Западно-Казахстанской области.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай ожидается +35-38°С, в области Жетысу – +35-39°С, а в южной и центральной частях Мангистауской области – до +38°С.

Самая высокая температура прогнозируется на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, где столбики термометров могут подняться до +41°С.

Кроме того, синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности сразу в нескольких регионах страны.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, области Жетысу, а также в отдельных районах Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абай, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей и области Улытау.

Немного ранее метеорологи уже рассказывали, что казахстанцев ждет передышка от жары с 21 июля, но повезет не всем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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