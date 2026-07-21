Курс доллара еще снизился на торгах 21 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,56 тенге, снизившись еще на 0,73 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,97 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,43 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,2-471,2 тенге, евро – 535,6-540,6 тенге, рубли – 5,65-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9% – до $88,44 за баррель.

Американская нефть WTI потеряла 0,9%, опустившись до $82,50 за баррель (сентябрьские контракты снизились до $82,07).

Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,28 тенге, евро – 537,53 тенге, рубля – 5,99 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 июля, можно здесь.