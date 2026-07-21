Курс доллара еще снизился на торгах 21 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,56 тенге, снизившись еще на 0,73 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,97 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,43 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,2-471,2 тенге, евро – 535,6-540,6 тенге, рубли – 5,65-5,79 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 июля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9% – до $88,44 за баррель.
Американская нефть WTI потеряла 0,9%, опустившись до $82,50 за баррель (сентябрьские контракты снизились до $82,07).
Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,28 тенге, евро – 537,53 тенге, рубля – 5,99 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 июля, можно здесь.