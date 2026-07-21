Кофейни, барбершопы, маникюр: какие ниши бизнеса в Казахстане уже переполнены

Стремление открыть свое дело часто приводит предпринимателей в одни и те же сферы. В результате именно там складывается самая высокая конкуренция, а борьба за клиента становится невероятно жесткой, сообщает Zakon.kz.

Общепит: десятки тысяч конкурентов

В Казахстане работают 19 588 объектов общественного питания, рассчитанных почти на 1,35 млн посадочных мест, - такие данные приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Наибольшее количество заведений сосредоточено в Алматы – 3 522, Астане – 2 761 и Шымкенте – 713.

Особенно высокой стала конкуренция в сегменте быстрого питания. Только в Алматы работают более 1 200 точек шаурмы и фастфуда. В Астане их уже свыше 900, в Шымкенте – более 800.

При такой плотности рынка новым игрокам приходится бороться буквально за каждого клиента. Даже удачная концепция не гарантирует успех, если заведение открывается в районе, где предложение уже превышает спрос.

Барбершопов не просто много, а очень много

Еще несколько лет назад барбершопы считались одним из самых перспективных направлений малого бизнеса. Сегодня ситуация изменилась.

Согласно данным навигационных сервисов, только в Алматы насчитывается 2 936 барбершопов и мужских парикмахерских.

При этом большинство посетителей выбирают не вывеску, а конкретного мастера. Поэтому новым салонам приходится конкурировать одновременно за клиентов и опытных специалистов, которые способны привести с собой собственную аудиторию.

Латте на каждом перекрестке

В Алматы сегодня работают почти 700 классических кофеен и кафе-кондитерских, а также около 500 заведений формата "кофе с собой". В общей сложности это более тысячи точек. В Астане работает 600 подобных заведений.

Лучшие локации в городе давно заняты, а конкурировать приходится не только с небольшими заведениями, но и с крупными сетями. В таких условиях ошибка с выбором помещения или неверно рассчитанный поток посетителей могут поставить под угрозу окупаемость проекта.

Маникюр есть. Очередей нет

По оценке навигаторов, только в Алматы работают свыше 2600 специализированных ногтевых студий и нейл-баров, а также около 1100 универсальных салонов красоты, оказывающих услуги маникюра. В общей сложности это около 3700 тысяч точек. В столице таких же сервисов более 3000.

Из-за высокой плотности рынка конкуренция все чаще сводится к скидкам и акциям, а владельцы сталкиваются с постоянной проблемой поиска и удержания квалифицированных мастеров.

Все дороги ведут в интернет

В государственном электронном реестре "Е-лицензирование" зарегистрированы 11 914 турагентов и 634 туроператора.

Одновременно все больше людей самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют гостиницы и оформляют путешествия через интернет.

В 2025 году услуги по бронированию мест на транспорте обеспечили 30,8% всех услуг, реализованных через маркетплейсы, а через собственные интернет-ресурсы компаний на билеты и бронирование пришлось еще 23,9%.

Поэтому агентствам становится все сложнее конкурировать за массового клиента исключительно ценой.

Сначала профессия - потом вывеска

Экономист Алмас Чукин считает, что начинающие предприниматели часто совершают одну и ту же ошибку: видят успешную кофейню, барбершоп или автосервис и решают открыть точно такой же бизнес, не представляя, как он устроен изнутри.

По его мнению, прежде чем вкладывать деньги, необходимо самому освоить выбранную профессию.

"Если человек собирается открыть автосервис, сначала стоит поработать на СТО. Если хочет заниматься ремонтом кондиционеров – освоить эту специальность. Такой же подход касается и других технических профессий". Алмас Чукин

Работая внутри отрасли, предприниматель сможет увидеть реальный поток клиентов, понять, какие услуги востребованы, где возникают основные расходы, что не устраивает заказчиков и чем можно отличаться от конкурентов.

Только после этого, считает экономист, имеет смысл открывать собственный бизнес.

Где спрос будет всегда

Тем, кто только выбирает направление для собственного дела, Алмас Чукин советует сначала изучить вакансии на электронной бирже труда. Именно они показывают, каких специалистов сегодня действительно не хватает экономике.

В первую очередь это электрики, сантехники, слесари, автоэлектрики, специалисты по обслуживанию кондиционеров, плотники, работники коммунального хозяйства и представители других рабочих профессий.

По словам экономиста, именно вокруг таких услуг проще строить долгосрочный бизнес. В отличие от модных направлений, спрос на них существует ежедневно и не зависит от очередного тренда.

"Если сначала стать хорошим специалистом, а потом открыть свое дело, шансов на успех будет гораздо больше", – резюмирует Алмас Чукин.

Как видим, совет экономиста фактически сводится к одному принципу, известному еще в античные времена: выбирать бизнес не по моде и не по примеру соседей, а исходя из реального спроса на рынке. В условиях высокой конкуренции именно профессиональные навыки и понимание отрасли становятся тем преимуществом, которое повышает шансы не просто открыть свое дело, а сделать его устойчивым.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане появится более 30 новых профессий. Речь идет о таких направлениях, как цифровые технологии в машиностроении, роботизация процессов, реверс-инжиниринг и т.д.