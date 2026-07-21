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Общество

В Казахстане появится более 30 новых профессий

Автомобилестроение, машиностроение, машиностроительная отрасль, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:58 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 21 июля 2026 года сообщил, что для автомобильной промышленности разработали 31 новую профессию, еще 22 существующие трансформируют, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что разработаны 9 отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций.

"Отраслевые атласы профессий "Машиностроение" и "Транспорт и логистика", региональные атласы Карагандинской и Костанайской областей непосредственно охватывают машиностроительную отрасль. Обновленные версии атласов новых профессий для автомобильной промышленности позволяют охватить весь цикл: от проектирования и производства до эксплуатации, сервиса, логистики и зарядной инфраструктуры. Появится 31 новая профессия и подлежат трансформации 22 существующих профессии", – озвучил Саясат Нурбек.

Речь идет о таких направлениях, как цифровые технологии в машиностроении, машиностроение и роботизация процессов, инженерный дизайн и технологии в машиностроении, цифровое машиностроение и интеллектуальные производственные системы, машиностроение и робототехника, а также машиностроение и реверс-инжиниринг.

"На их основе вузы обновляют свои образовательные программы. Здесь важно продолжить работу по обновлению отраслевых атласов профессий совместно с предприятиями. Кроме того, проведено масштабное анкетирование 73 тыс. предприятий, из них 92 в сфере автопрома. Для сферы автомобильной промышленности потребность в инженерных и рабочих кадрах на ближайшие три года составляет 10 201 человек", – продолжил спикер.

Ранее был опубликован рейтинг самых востребованных профессий в Казахстане на 2026 год.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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