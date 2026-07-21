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Финансы

Общий долг казахстанцев перед банками превысил 25 триллионов тенге

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 16:18 Фото: freepik
На рынке розничного кредитования Казахстана в 2026 году произошло сразу несколько заметных изменений. Они затрагивают структуру займов, процентные ставки и уровень просроченной задолженности, сообщает Zakon.kz.

Долг приближается к новой отметке

Согласно последнему отчету Нацбанка Казахстана, задолженность населения перед банками достигла 25,5 трлн тенге (данные за пять месяцев 2026 года). Только за май портфель увеличился на 0,7%, а с начала года – на 2,8%.

Основную часть долга составляют потребительские кредиты – 17,1 трлн тенге, или около 67% всего портфеля.

Еще 7,3 трлн тенге (почти 29%) приходится на ипотеку. Объем займов на "прочие цели" составляет 1,08 трлн тенге, что соответствует примерно 4%.

Ипотека набирает темп

Несмотря на доминирование потребительских кредитов, быстрее всего растет ипотека.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), ипотечный портфель достиг 7,3 трлн тенге. С начала года рост составил 5,3%.

Для сравнения, потребительские займы за месяц выросли на 0,5%, а с начала года – на 2,5%. При этом регулятор отмечает, что увеличение произошло главным образом за счет беззалоговых потребительских кредитов.

Кредиты становятся дороже

Одновременно банки повысили стоимость новых займов.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным населению, в мае выросла до 21,4% против 21,2% месяцем ранее.

Это произошло вслед за повышением средней ставки по потребительским кредитам с 23,0% до 23,2%.

Для бизнеса средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте также увеличилась – с 22,0% до 22,3%, что связано с удорожанием кредитов для крупных компаний.

Просрочка у населения выше, чем у бизнеса

По состоянию на 1 июня доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) в банковской системе составила 4,2% ссудного портфеля, или 1,9 трлн тенге.

В розничном кредитовании показатель достиг 4,9%, что соответствует 1,2 трлн тенге. У корпоративных заемщиков уровень проблемных кредитов оказался ниже – 3,3%, или 616 млрд тенге.

Крупнейший объем кредитов населения традиционно приходится на Алматы – 7,54 трлн тенге. Далее следуют Астана с 4,17 трлн тенге и Шымкент с 2,03 трлн тенге. Вместе на три мегаполиса приходится более половины всей задолженности населения перед банками страны.

Несмотря на повышение стоимости кредитов, спрос на банковские займы не снижается. При этом быстрее всего увеличивается ипотечный портфель, тогда как основную часть задолженности населения по-прежнему формируют потребительские кредиты. Одновременно розничный сегмент остается более рискованным для банков, чем кредитование бизнеса.

Ранее мы рассказали, насколько изменились правила ипотечного кредитования в Казахстане.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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