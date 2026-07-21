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Общество

ЕНПФ сделал важное заявление о госгарантии сохранности пенсионных накоплений казахстанцев

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 17:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 21 июля 2026 года, в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сделали важное разъяснение об изменении подхода к осуществлению государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

В связи с поступившими вопросами по отмене государственной гарантии для получателей пенсионных выплат в части сохранности их пенсионных накоплений в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) с учетом уровня накопленной инфляции ЕНПФ комментирует следующее.

Государство гарантирует и регулирует

Статья 217 Социального кодекса РК предусматривает, что с 1 января 2027 года "Государство гарантирует получателям пенсионных выплат сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в Едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов".

"Гарантия сохранности пенсионных активов со стороны государства обеспечивается посредством регулирования деятельности ЕНПФ и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), установления требований к инвестиционной деятельности как Национального банка Республики Казахстан (НБРК), так и УИП, требований по диверсификации и снижению рисков при размещении пенсионных активов, и другими регуляторными нормами".Пресс-служба ЕНПФ

НБРК осуществляет управление пенсионными активами, придерживаясь целей, направленных на обеспечение сохранности пенсионных накоплений и получение долгосрочной реальной доходности.

УИП несет законодательно установленную ответственность за доверительное управление пенсионными активами – в случае отрицательной разницы между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности, рассчитанным согласно требования регулятора, возмещает отрицательную разницу за счет собственного капитала УИП.

Государство обеспечивает многоуровневый контроль

В фонде заверили, что система инвестиционного управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем:

  • Совет по управлению Национальным фондом (СУНФ), возглавляемый главой государства, в части управления пенсионными активами – определяет основные направления инвестиционной политики, рассматривает предложения по повышению эффективности управления, рассматривает ежегодные отчеты о деятельности ЕНПФ.
  • Правительство утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении НБРК.
  • НБРК в целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений и получения долгосрочной реальной доходности разрабатывает и утверждает инвестиционную декларацию ЕНПФ, осуществляет управление пенсионными активами.

При этом Социальным кодексом РК предусмотрен принцип солидарности и коллективной ответственности государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения, включая пенсионное обеспечение, как это принято в международной практике.

Участие вкладчиков в управлении пенсионными активами

Статьей 40 Социального кодекса РК вкладчикам предоставлено право на самостоятельное принятие решений по передаче своих пенсионных накоплений в управление УИП и/или сохранение их под управлением НБРК.

"В сентябре 2026 года также вступают в силу законодательные изменения, предусматривающие расширение инвестиционных возможностей вкладчиков. Если сейчас вкладчики могут передавать в управление УИП до 50% обязательных и обязательных профессиональных накоплений и до 100% добровольных, то с осени они смогут передать в управление УИП как добровольные пенсионные накопления, так и накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), в полном объеме".Пресс-служба ЕНПФ

В фонде отметили, что вкладчик вправе самостоятельно выбрать один или несколько УИП, а также различные инвестиционные портфели, то есть инвестиционные стратегии для управления пенсионными активами, предлагаемые УИП, которые различаются по уровню риска, ожидаемой доходности и сроку инвестирования.

Для оценки эффективности инвестиционного управления УИП применяются композитные индексы (бенчмарк), отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми компаниями, такие как MSCI и Bloomberg, а также индексы АО "Казахстанская фондовая биржа". УИП гарантируют установленный уровень инвестиционной доходности, и, если доходность окажется ниже рыночного бенчмарка, УИП обязан компенсировать разницу за счет собственного капитала.

"Таким образом, вкладчики имеют право самостоятельно выбрать разных инвестиционных управляющих пенсионными активами и разные инвестиционные стратегии (портфели) по своим пенсионным накоплениям. В условиях рыночных подходов к управлению пенсионными активами правовая и экономическая логика государственной гарантии на уровне инфляции утрачивает свое значение".Пресс-служба ЕНПФ

Обеспечение прозрачности управления пенсионными активами

Единым инфраструктурным институтом на пенсионном рынке является ЕНПФ, 100% акций которого принадлежат правительству. С реализацией вкладчиками права передачи в управление УИП своих накоплений институциональная задача ЕНПФ возросла. ЕНПФобщий учетный и информационный центр для всех вкладчиков, оператор их индивидуальных пенсионных счетов вне зависимости от того, кто управляет активами (НБРК и/или УИП по выбору вкладчика).

ЕНПФ обеспечивает доступные услуги и сервисы, связанные с управлением пенсионными активами, полностью отражая информацию о накоплениях граждан в выписках в режиме "24/7".

Кроме того, для вкладчиков ЕНПФ запущена информационная интернет-платформа (invest.enpf.kz) как современный цифровой ресурс, предоставляющий возможность сопоставлять результаты по управлению активами всех управляющих (НБРК и УИП). Invest.enpf.kz предоставляет доступ к информации о доходности, позволяет в динамике по заданному диапазону периодов сопоставлять данные по управляющим активами и их портфелям.

"Таким образом, накопительная пенсионная система и пенсионное обеспечение казахстанцев в целом остаются под регулированием, контролем и ответственностью государства. При этом возрастает значение других участников – работника и работодателя – в формировании пенсионных сбережений в соответствии с международной практикой".Пресс-служба ЕНПФ

11 июля 2026 года в Минтруда прокомментировали обсуждение в СМИ и соцсетях возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, почему действующая с 2003 года норма утратила актуальность.

20 июля в рамках проводимой модернизации социальной сферы Минтруда совместно с Нацбанком и ЕНПФ сообщило о переходе к более эффективной и прозрачной модели защиты пенсионных сбережений граждан. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Социального кодекса РК государство полностью сохраняет и гарантирует защиту пенсионных накоплений граждан. Также в Минтруда рассказали о важных изменениях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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