Нацбанк сделал важное предупреждение о банкнотах в 2000, 5000 и 10 000 тенге

Сегодня, 22 июля 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) сделали важное предупреждение о купюрах тенге из серии "Сакский стиль". Речь – о банкнотах номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, за первое полугодие текущего года Нацбанком и банками второго уровня (БВУ) было выявлено 57 поддельных денежных знаков (49 банкнот и 8 монет) на сумму 259 400 тенге. Это, как подчеркнули в монетарном регуляторе, на 68,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (96 фальшивых денежных знаков).

"Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 2000 тенге – 22 штуки, что составило 38,6% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге – 16 штук (28,1%), 5000 тенге – 11 штук (19,3%), остальные 14% приходятся на монеты". Пресс-служба НБК

В связи с этим Нацбанк предупреждает казахстанцев о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: "ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!", "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ" .

"Настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность". Пресс-служба НБК

Также в монетарном регуляторе показали, как отличить поддельные банкноты номиналом 5000 и 10 000 тенге от подлинных.

Отмечается, что микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении .

Вместе с тем водяной знак на поддельной банкноте отсутствует .

Кроме того, элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент .

Также сообщается, что защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности .

В Нацбанке подчеркнули, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь . Ознакомиться с этими признаками можно здесь.

Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег .

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, казахстанцам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы .

О защитных элементах банкноты номиналом 2000 тенге

О защитных элементах банкноты номиналом 5000 тенге

О защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге

20 июля 2026 года сообщалось, что Нацбанк показал новую коллекционную монету с ярким дизайном. Монета выпущена в рамках серии "Природные жемчужины Казахстана". Она изготовлена из серебра 925-й пробы с применением современных технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия.