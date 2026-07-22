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Общество

Нацбанк сделал важное предупреждение о банкнотах в 2000, 5000 и 10 000 тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 22 июля 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) сделали важное предупреждение о купюрах тенге из серии "Сакский стиль". Речь – о банкнотах номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, за первое полугодие текущего года Нацбанком и банками второго уровня (БВУ) было выявлено 57 поддельных денежных знаков (49 банкнот и 8 монет) на сумму 259 400 тенге. Это, как подчеркнули в монетарном регуляторе, на 68,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (96 фальшивых денежных знаков).

"Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 2000 тенге – 22 штуки, что составило 38,6% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге – 16 штук (28,1%), 5000 тенге – 11 штук (19,3%), остальные 14% приходятся на монеты".Пресс-служба НБК

В связи с этим Нацбанк предупреждает казахстанцев о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: "ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!", "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ".

"Настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность".Пресс-служба НБК

Также в монетарном регуляторе показали, как отличить поддельные банкноты номиналом 5000 и 10 000 тенге от подлинных.

тенге, банкноты, поддельная, подлинная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

Отмечается, что микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

тенге, банкноты, поддельная, подлинная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

Вместе с тем водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

тенге, банкноты, поддельная, подлинная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

Кроме того, элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

элемент патч, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

тенге, банкноты, поддельная, подлинная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

Также сообщается, что защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.

тенге, банкноты, поддельная, подлинная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:21

Фото: nationalbank.kz

В Нацбанке подчеркнули, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно здесь.

Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, казахстанцам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

О защитных элементах банкноты номиналом 2000 тенге

О защитных элементах банкноты номиналом 5000 тенге

О защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге

20 июля 2026 года сообщалось, что Нацбанк показал новую коллекционную монету с ярким дизайном. Монета выпущена в рамках серии "Природные жемчужины Казахстана". Она изготовлена из серебра 925-й пробы с применением современных технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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