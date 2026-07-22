Как заработать миллион на вкладе: что происходит с депозитами в Казахстане в июле 2026 года

Казахстанцы продолжают активно наращивать сбережения. На фоне высоких процентных ставок вклады населения обновили исторический максимум. Zakon.kz выяснил, где сегодня можно получить до 20% годовых и почему такие условия доступны не каждому.

Десятки разных условий

Многие считают, что депозит – это стандартный банковский продукт, который отличается лишь размером процентной ставки. На практике рынок гораздо сложнее. Сегодня банки предлагают несколько видов вкладов, отличающихся сроком, возможностью пополнения счета, частичного снятия денег и другими условиями. Именно эти параметры во многом определяют будущую доходность.

В результате одновременно существуют депозиты, по которым можно свободно пользоваться своими накоплениями, и сберегательные вклады, где деньги фактически остаются недоступными до окончания срока договора. Разница в доходности между такими продуктами может достигать нескольких процентных пунктов.

Почему ставки отличаются почти в два с половиной раза

По состоянию на середину июля разброс ставок на рынке остается весьма существенным. Минимальная доходность по отдельным долгосрочным депозитам составляет около 8-10% годовых, тогда как максимальная по краткосрочным сберегательным вкладам достигает 20% ГЭСВ.

Самые низкие ставки чаще встречаются по депозитам сроком два-три года. Для банков такие деньги являются наиболее стабильными, поэтому привлекать их повышенной доходностью нет необходимости.

Наиболее массовый сегмент рынка – депозиты со ставками 13-16%. Как правило, они позволяют пополнять счет, а многие программы предусматривают и возможность частичного снятия средств без закрытия вклада.

Максимальные ставки – 18-20% ГЭСВ – обычно предлагают по краткосрочным сберегательным депозитам сроком три-шесть месяцев. Однако получить такую доходность можно только при соблюдении более жестких условий. Чаще всего такие вклады не предусматривают частичного снятия средств, а иногда и возможности пополнения.

Размер процентной ставки напрямую связан с тем, какие обязательства берет на себя вкладчик, – поясняет ситуацию старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Если клиент хочет свободно распоряжаться деньгами, банк закладывает это в стоимость ресурса и предлагает более низкий процент. Чем больше ограничений по снятию средств, тем выше доходность депозита". Ергазы Таубаев

Длинный срок - низкий доход

Еще несколько лет назад действовало простое правило: чем дольше деньги находятся на депозите, тем выше доходность. Сейчас ситуация изменилась.

Анализ действующих предложений показывает, что самые привлекательные ставки сегодня чаще встречаются именно по краткосрочным депозитам. Вклады на три или шесть месяцев нередко оказываются выгоднее продуктов, рассчитанных на два или даже три года.

Это говорит о том, что банки сегодня заинтересованы прежде всего в привлечении средств на ближайшую перспективу и активно конкурируют именно в сегменте краткосрочных вкладов.

Для вкладчика же важно смотреть не только на процент. Если есть вероятность, что деньги могут понадобиться раньше срока, иногда разумнее выбрать продукт с немного меньшей доходностью, но с более гибкими условиями, – отмечает эксперт.

"Потеря части процентов при досрочном расторжении может оказаться значительно больше, чем разница между ставками" Ергазы Таубаев

Как заработать миллион

Высокие ставки позволяют получать вполне ощутимый дополнительный доход даже без сложных инвестиционных инструментов.

Например, при доходности 20% годовых вклад:

1 млн тенге способен принести около 200 тыс. тенге процентов за год;

3 млн тенге – около 600 тыс. тенге;

5 млн тенге – примерно 1 млн тенге.

Фактический размер дохода зависит от условий конкретного депозита, срока размещения средств, порядка начисления процентов и других параметров договора.

К началу июня 2026 года объем депозитов физических лиц в банках Казахстана впервые превысил 29 трлн тенге. За месяц вклады населения выросли на 2,5%, а в годовом выражении - на 18%. Для сравнения: в 2023 году объем депозитов населения составлял 20 трлн тенге.

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