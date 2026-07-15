Сколько заработали казахстанцы на депозитах в 2026 году - Нацбанк

Несмотря на сохраняющуюся инфляцию, жители Казахстана продолжают активно накапливать сбережения – объем вкладов населения в банках побил все исторические рекорды, сообщает Zakon.kz.

Доходы вместо трат

К началу июня 2026 года сумма вкладов физических лиц в казахстанских банках достигла максимального показателя, впервые превысив отметку в 29 трлн тенге. За месяц сбережения населения выросли на 2,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сразу на 18%.

Такая динамика свидетельствует о том, что банковские депозиты остаются одним из самых востребованных способов хранения личных накоплений. Этому способствует сохранение привлекательных ставок по депозитам, особенно в национальной валюте, которые в 2026 году могут составлять 20% годовых, – отмечают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Именно высокие процентные ставки позволяют не только сохранить сбережения, но и получать дополнительный доход.

Например, при доходности 20% годовых вклад в 3 млн тенге способен принести около 600 тыс. тенге процентов за год. Поэтому для многих казахстанцев депозит остается одним из самых простых способов заработать на свободных деньгах.

Кто принес 800 миллиардов?

Рост наблюдается не только в сегменте вкладов населения. По данным Нацбанка РК, в мае общий объем депозитов в банковской системе увеличился на 777 млрд тенге, или на 1,6%, достигнув 47,9 трлн тенге.

При этом основной прирост обеспечили именно средства физических лиц, тогда как вклады предприятий также продолжили увеличиваться, но более умеренными темпами. В результате банковская система продолжает наращивать ресурсную базу, которая используется для кредитования экономики и поддержания финансовой устойчивости.

Еще одной тенденцией остается рост популярности тенговых вкладов. Высокие ставки по депозитам в национальной валюте и относительная стабильность курса делают их более привлекательными по сравнению с валютными накоплениями.

"Депозиты в иностранной валюте уменьшились за месяц на 0,4% до 9,6 трлн теңге за счет снижения депозитов юридических лиц в иностранной валюте на 4,0% из-за использования средств на операционную и альтернативную инвестиционную деятельность. В результате уровень долларизации на 1 июня 2026 года снизился до 20,0% (в апреле 2026 года – 20,4%)". КФГД

Как депозиты влияют на экономику

Объем средств, которые казахстанцы хранят на банковских депозитах, продолжает расти не только в абсолютном выражении, но и по отношению к экономике страны. По состоянию на начало июня вклады населения превысили 29 трлн тенге. Для сравнения: номинальный ВВП Казахстана по итогам 2025 года составил около 159,6 трлн тенге.

Таким образом, объем банковских сбережений граждан уже эквивалентен примерно 18% годового валового внутреннего продукта страны.

Иными словами, на депозитах населения сегодня сосредоточена сумма, сопоставимая почти с пятой частью всего объема товаров и услуг, произведенных экономикой Казахстана за год.

Такая динамика свидетельствует не только о росте накоплений граждан, но и об укреплении роли банковских депозитов как основного инструмента хранения сбережений. Высокие процентные ставки и относительная надежность банковской системы стимулируют население размещать свободные средства именно на депозитах, а не хранить их в наличной форме или искать более рискованные способы инвестирования.

Ранее мы рассказали, что более выгодно для инвестора: иметь процент от депозита или от сдачи недвижимости в аренду.