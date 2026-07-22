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Общество

У желающих поступить в вузы Казахстана появился еще один шанс: что важно сделать с 25 июля

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 16:30 Фото: tirshilik-tynysy.kz
Сегодня, 22 июля 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана объявили хорошую новость для абитуриентов, не набравших проходной балл на основном Едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

У желающих поступить в вузы Казахстана появился еще один шанс – августовское тестирование.

"25 июля начинается прием заявлений для участия в августовском ЕНТ, который продлится до 5 августа включительно. Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO.kz".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве уточнили, что само тестирование пройдет с 10 по 15 августа.

"Августовское ЕНТ проводится для абитуриентов, желающих повторно пройти тестирование для поступления в вуз на платной основе. Участники, не набравшие пороговый балл по итогам предыдущих ЕНТ, получают возможность вновь пройти тестирование".Пресс-служба МНВО РК

Кроме того, абитуриенты, принимавшие участие в предыдущих ЕНТ, могут изменить комбинацию профильных предметов при подаче заявлений на августовское тестирование.

При подаче заявления тестируемые самостоятельно выбирают пункт, дату и время проведения ЕНТ.

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В Миннауки отметили, что принять участие в августовском ЕНТ могут:

  • выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет,
  • кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК),
  • выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом,
  • студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки, с других образовательных программ на педагогические направления,
  • а также лица, зачисленные в вузы на платной основе, не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году.

Выпускники колледжей, планирующие продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования. Прием в этом случае осуществляется приемными комиссиями вузов.

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С 13 июля 2026 года в Казахстане начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов. Он продлится по 20 июля. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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