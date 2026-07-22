У желающих поступить в вузы Казахстана появился еще один шанс: что важно сделать с 25 июля
У желающих поступить в вузы Казахстана появился еще один шанс – августовское тестирование.
"25 июля начинается прием заявлений для участия в августовском ЕНТ, который продлится до 5 августа включительно. Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO.kz".Пресс-служба МНВО РК
В ведомстве уточнили, что само тестирование пройдет с 10 по 15 августа.
"Августовское ЕНТ проводится для абитуриентов, желающих повторно пройти тестирование для поступления в вуз на платной основе. Участники, не набравшие пороговый балл по итогам предыдущих ЕНТ, получают возможность вновь пройти тестирование".Пресс-служба МНВО РК
Кроме того, абитуриенты, принимавшие участие в предыдущих ЕНТ, могут изменить комбинацию профильных предметов при подаче заявлений на августовское тестирование.
При подаче заявления тестируемые самостоятельно выбирают пункт, дату и время проведения ЕНТ.
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В Миннауки отметили, что принять участие в августовском ЕНТ могут:
- выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет,
- кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК),
- выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом,
- студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки, с других образовательных программ на педагогические направления,
- а также лица, зачисленные в вузы на платной основе, не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году.
Выпускники колледжей, планирующие продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования. Прием в этом случае осуществляется приемными комиссиями вузов.
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С 13 июля 2026 года в Казахстане начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов. Он продлится по 20 июля. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz.