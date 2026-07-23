Доллар продолжил дешеветь на торгах 23 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,74 тенге, снизившись еще на 1,87 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,95 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,74 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470 тенге, евро – по 532,8-538,1 тенге, рубли – по 5,62-5,77 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 23 июля.

Так, цена сентябрьского фьючерса на WTI росла на 3,67%, до 90,02 доллара. Показатель впервые с 11 июня превысил отметку 90 долларов.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 4,63% – до 98,43 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,65 тенге, евро – 533,26 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 июля, можно здесь.