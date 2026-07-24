Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 июля

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В Казахстане 24 и 27 июля 2026 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: до 25 июля: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала; не позднее 27 июля за июль 2026 года: авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. за июнь 2026 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты,

социальный налог, единый платеж;

ОПВ, ОПВР, ОППВ;

социальные отчисления;

ООСМС, ВОСМС. А также: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в июне; плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в июне.

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