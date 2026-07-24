Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 июля
Фото: pexels
В Казахстане 24 и 27 июля 2026 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
до 25 июля:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
не позднее 27 июля
за июль 2026 года:
- авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
за июнь 2026 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты,
- социальный налог, единый платеж;
- ОПВ, ОПВР, ОППВ;
- социальные отчисления;
- ООСМС, ВОСМС.
А также:
плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в июне;
плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в июне.
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