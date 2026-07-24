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Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 июля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:54 Фото: pexels
В Казахстане 24 и 27 июля 2026 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

до 25 июля:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

не позднее 27 июля

за июль 2026 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

за июнь 2026 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты,
  • социальный налог, единый платеж;
  • ОПВ, ОПВР, ОППВ;
  • социальные отчисления;
  • ООСМС, ВОСМС.

А также:

плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в июне;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в июне.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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