Когда в Казахстане запустят аэротакси: названы ориентировочные сроки

Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля 2026 года на демонстрации аэротакси в Астане рассказал, когда в Казахстане планируют запустить первые коммерческие полеты и от чего зависят сроки реализации проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сроки запуска зависят от нескольких факторов, главным из которых остается сертификация летательных аппаратов в Казахстане.

Спикер также отметил, что сейчас компания сотрудничает с одним производителем, однако рассматривает и других потенциальных партнеров, и окончательные сроки коммерческих полетов будут зависеть от завершения процедуры сертификации.

"Стоит отметить, что для города Алатау, где мы запускаем эту систему, уже создан и подписан президентом конституционный закон, который также отмечает, что он есть. Более того, совершенно недавно был внесен пакет изменений и дополнений в законодательство РК, которые также ввели понятия аэротакси, вертипортов и так далее. То есть все те элементы, которые нам необходимы. Также есть демонстрация наших корейских партнеров, которые представляют систему навигации и диспетчеризации. Она не только для аэротакси, это еще и для дронов. То есть все, что будет двигаться в воздухе, будет также регулироваться, как и большая авиация. Соответственно, после того, как все это будет введено, после того, как будет подготовлен ряд подзаконных актов, аппарат будет сертифицирован, и мы получим сертифицированных пилотов", – продолжил Данияр Утеулин.

По его словам, запуск коммерческих полетов ожидается в конце 2028 – начале 2029 года, однако сроки могут измениться в зависимости от различных факторов.

"Мы планируем запустить коммерческие полеты уже очень скоро. Но все зависит от множества факторов: это сертификация летательных аппаратов, подготовка пилотов и создание наземной инфраструктуры – вертипортов, остановок в нескольких точках города и области, куда он будет приземляться, где люди будут ждать и где он будет заряжаться", – сказал Данияр Утеулин.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Также стало известно, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане.