Что даст казахстанцам новое снижение базовой ставки – мнения экспертов

Нацбанк Казахстана второй раз подряд снизил базовую ставку – с 17% до 16,75% годовых. Для миллионов казахстанцев это решение может повлиять на стоимость кредитов, доходность депозитов и даже темпы роста цен. Почему регулятор пошел на этот шаг и к чему готовиться дальше, выяснял Zakon.kz.

Почему регулятор смягчает политику

Комитет по денежно-кредитной политике НБРК объяснил свое решение тем, что годовая инфляция снижается уже девятый месяц подряд. В июне она составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее. Этому способствовали проводимая денежно-кредитная политика, укрепление тенге, стабилизация потребительской активности, а также совместные антиинфляционные меры правительства и Нацбанка.

Вместе с тем отмечено ускорение экономической активности. По итогам первого полугодия ВВП вырос на 4,1%, а без учета горнодобывающей промышленности – примерно на 5,3%. Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте, а инвестиции увеличились на 9,6%.

При этом Нацбанк подчеркивает, что пространство для снижения ставки остается ограниченным. Среди основных рисков – инфляционные ожидания населения, возможный рост цен на ГСМ и коммунальные услуги, ускорение внешней инфляции и нестабильность мировых рынков. Поэтому дальнейшие решения будут приниматься только после оценки новых макроэкономических данных.

"Последовательное сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее возвращению к цели в 5% в среднесрочной перспективе". Нацбанк РК

Снижение ставки было неизбежным

По мнению директора Центра TALAP Аскара Кысыкова, решение Нацбанка стало логичным продолжением тенденций последних месяцев. Несмотря на то, что многие эксперты ожидали сохранения ставки на уровне 17%, регулятор все же пошел на ее снижение, пусть и всего на четверть процентного пункта.

"Ставка в 18%, установленная в прошлом году, изначально носила вынужденный характер и была рассчитана с существенным запасом для борьбы с инфляцией". Аскар Кысыков

По словам экономиста, теперь ситуация изменилась. За первое полугодие инфляция устойчиво замедляется – с 12% в начале года до 10,3% сегодня, а последние данные по социально значимым продовольственным товарам также свидетельствуют о дальнейшем ослаблении роста цен.

Эксперт считает, что при сохранении нынешней динамики инфляция к концу года может стать однозначной, то есть опуститься ниже 10%.

Отвечая вопрос о том, не вступает ли снижение ставки в противоречие с задачей правительства обеспечить рост ВВП на уровне 6%, Кысыков заявил, что такое противоречие сегодня скорее кажущееся.

По его словам, уже около года правительство и Нацбанк действуют значительно более согласованно, чем несколько лет назад.

"Крупные государственные проекты проходят совместную оценку с точки зрения их влияния как на экономический рост, так и на инфляционные процессы". Аскар Кысыков

Поэтому, считает аналитик, нынешнее снижение базовой ставки укладывается в общую экономическую политику государства и не противоречит целям по ускорению развития экономики.

Осторожный цикл продолжится

Экономист Руслан Султанов также полагает, что решение Нацбанка – продолжение начавшегося цикла смягчения денежно-кредитной политики.

"Снижение до 16,75% не означает переход к дешевым деньгам. НБРК уменьшил шаг после июньского решения и, вероятнее всего, будет двигаться дальше небольшими интервалами, сверяя каждое снижение с фактической инфляцией и внутренним спросом". Руслан Султанов

По мнению экономиста, наиболее вероятным сценарием остается дальнейшее осторожное снижение базовой ставки примерно на 0,25 процентного пункта на каждом заседании при условии сохранения благоприятной динамики инфляции.

Схожую оценку дает руководитель группы "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов.

"Решение соответствует прогнозам Bаnk of America и Goldman Sachs, которые считали июньское снижение началом цикла смягчения". Эльдар Шамсутдинов

Экономист отмечает, что Goldman Sachs ожидает осторожного продолжения снижения базовой ставки с возможным уровнем около 15,5% к концу 2026 года. В то же время JPMorgan придерживается более осторожной оценки, рассматривая июньское решение скорее как корректировку реальных ставок, а не начало агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что Нацбанк фактически подтвердил курс на постепенное снижение базовой ставки. Однако скорость этого процесса по-прежнему будет зависеть от инфляции, состояния внутреннего спроса и ситуации в мировой экономике.

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