Обновлены данные по выделенным средствам на инвестпроекты в АПК в регионах

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства РК от 21 июля 2026 года внесены изменения в реализацию закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложено распределение сумм кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Всего выделено 100 000 000 тыс. тенге, в том числе: Акмолинская область – 16 500 000 тыс. тенге;

Актюбинская область – 3 000 000 тыс. тенге;

Атырауская область – 4 000 000 тыс. тенге;

Восточно-Казахстанская область – 4 000 000 тыс. тенге;

Жамбылская область – 6 500 000 тыс. тенге;

Западно-Казахстанская область – 4 500 000 тыс. тенге;

Карагандинская область – 7 000 000 тыс. тенге;

Костанайская область – 10 500 000 тыс. тенге;

Кызылординская область – 4 000 000 тыс. тенге;

Мангистауская область – 4 000 000 тыс. тенге;

Область Абай – 7 000 000 тыс. тенге;

Область Жетысу – 5 000 000 тыс. тенге;

Область Улытау – 4 000 000 тыс. тенге;

Павлодарская область – 5 000 000 тенге;

Северо-Казахстанская область – 9 000 000 тыс. тенге;

Туркестанская область – 6 000 000 тыс. тенге. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

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