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Финансы

Обновлены данные по выделенным средствам на инвестпроекты в АПК в регионах

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 21 июля 2026 года внесены изменения в реализацию закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложено распределение сумм кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.

Всего выделено 100 000 000 тыс. тенге, в том числе:

  • Акмолинская область – 16 500 000 тыс. тенге;
  • Актюбинская область – 3 000 000 тыс. тенге;
  • Атырауская область – 4 000 000 тыс. тенге;
  • Восточно-Казахстанская область – 4 000 000 тыс. тенге;
  • Жамбылская область – 6 500 000 тыс. тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 4 500 000 тыс. тенге;
  • Карагандинская область – 7 000 000 тыс. тенге;
  • Костанайская область – 10 500 000 тыс. тенге;
  • Кызылординская область – 4 000 000 тыс. тенге;
  • Мангистауская область – 4 000 000 тыс. тенге;
  • Область Абай – 7 000 000 тыс. тенге;
  • Область Жетысу – 5 000 000 тыс. тенге;
  • Область Улытау – 4 000 000 тыс. тенге;
  • Павлодарская область – 5 000 000 тенге;
  • Северо-Казахстанская область – 9 000 000 тыс. тенге;
  • Туркестанская область – 6 000 000 тыс. тенге.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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