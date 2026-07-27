Обновлены данные по выделенным средствам на инвестпроекты в АПК в регионах
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 21 июля 2026 года внесены изменения в реализацию закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложено распределение сумм кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
Всего выделено 100 000 000 тыс. тенге, в том числе:
- Акмолинская область – 16 500 000 тыс. тенге;
- Актюбинская область – 3 000 000 тыс. тенге;
- Атырауская область – 4 000 000 тыс. тенге;
- Восточно-Казахстанская область – 4 000 000 тыс. тенге;
- Жамбылская область – 6 500 000 тыс. тенге;
- Западно-Казахстанская область – 4 500 000 тыс. тенге;
- Карагандинская область – 7 000 000 тыс. тенге;
- Костанайская область – 10 500 000 тыс. тенге;
- Кызылординская область – 4 000 000 тыс. тенге;
- Мангистауская область – 4 000 000 тыс. тенге;
- Область Абай – 7 000 000 тыс. тенге;
- Область Жетысу – 5 000 000 тыс. тенге;
- Область Улытау – 4 000 000 тыс. тенге;
- Павлодарская область – 5 000 000 тенге;
- Северо-Казахстанская область – 9 000 000 тыс. тенге;
- Туркестанская область – 6 000 000 тыс. тенге.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript