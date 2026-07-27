Выплаты денежной компенсации за паек контрактникам КНБ: обновлены правила

Приказом Комитета нацбезопасности от 20 июля 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежной компенсации в размере стоимости общевойскового пайка при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам военнослужащим по контракту, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила выплаты денежной компенсации в размере стоимости общевойскового пайка при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам основных продовольственных пайков военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту в органах национальной безопасности РК.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что выплата денежной компенсации производится в целях возмещения расходов военнослужащих ОНБ на питание.

При заступлении военнослужащего в суточный наряд, на боевое дежурство или боевую службу денежная компенсация выплачивается не более одного раза за календарные сутки одному военнослужащему, независимо от количества случаев его заступления в суточный наряд, на боевое дежурство или боевую службу в указанный период.

В случае нахождения военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту в служебной командировке, и возмещения ему в установленном порядке суточных расходов, выплата денежной компенсации не осуществляется.

Выплата денежной компенсации осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание государственного органа.

Размер денежной компенсации определяется исходя из стоимости общевойскового пайка, определенной бюджетным запросом на соответствующий финансовый год.

Для выплаты денежной компенсации руководитель подразделения либо лицо, его замещающее, с 1 по 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подает рапорт на имя руководителя подразделения (органа) КНБ (для военнослужащих обособленных структурных подразделений органов военной полиции и военной контрразведки КНБ – на имя руководителя подразделения, в котором военнослужащие проходят воинскую службу).

К рапорту прилагается список военнослужащих, которым выплачивается денежная компенсация.

К списку военнослужащих, которым выплачивается денежная компенсация, прилагается:

для военнослужащих структурных подразделений центрального аппарата и при центральном аппарате, Пограничной академии КНБ – выписка из приказа по строевой части и (или) выписка из графика боевой службы (боевого дежурства);

для военнослужащих Пограничной службы КНБ – выписка из приказа по строевой части и (или) книги пограничной службы на каждого военнослужащего;

для военнослужащих Авиационной службы КНБ – выписка из графика боевой службы (боевого дежурства) или ведомость подтверждения прохождения воинской службы и (или) ведомость подтверждения участия в подготовке и выполнении полетов.

Основанием для выплаты денежной компенсации является приказ уполномоченного руководителя подразделения (органа) КНБ либо лица, исполняющего его обязанности, в котором военнослужащий проходит воинскую службу (в обособленных структурных подразделениях органов военной полиции и военной контрразведки КНБ денежной компенсации за месяц на каждого военнослужащего.

Проект приказа по выплате денежной компенсации подготавливается:

в ведомствах КНБ и их территориальных подразделениях, и подведомственных организациях, Пограничной академии КНБ – подразделениями материально-технического (тылового) обеспечения;

в центральном аппарате и при центральном аппарате КНБ – кадровыми подразделениями соответствующего подразделения (органа) КНБ;

в обособленных структурных подразделениях органов военной полиции и военной контрразведки КНБ – ответственным должностным лицом, определенным начальником такого подразделения.

Приказ по выплате денежной компенсации направляется соответствующим финансовым подразделениям ОНБ для осуществления выплаты денежной компенсации.

Выплата денежной компенсации производится одновременно с выплатой денежного довольствия по месту прохождения воинской службы в текущем месяце за истекший месяц.

При этом выплата денежной компенсации производится:

при наличии средств по плану финансирования – одновременно с выплатой денежного довольствия;

при отсутствии средств – после внесения соответствующих изменений в индивидуальный план финансирования.

Указывается, что перечисление денежной компенсации осуществляется по месту прохождения воинской службы, на текущие счета получателей, открытые в организациях, имеющих лицензию на проведение отдельных видов банковских операций.

При перемещении военнослужащего из одного подразделения ОНБ в другое, своевременно не выплаченная или выплаченная в неполном объеме компенсация выплачивается по прежнему месту прохождения воинской службы.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.