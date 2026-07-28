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Финансы

Доллары раскупают, рублей становится меньше: что происходит в обменниках Казахстана

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Наличный валютный рынок Казахстана в июне резко изменил привычную картину. Казахстанцы значительно активнее покупали доллары и евро, тогда как объем рублей, поступающих в обменные пункты, заметно сократился. Что происходит на валютном рынке, разбирался Zakon.kz.

Поток наличных рублей начал снижаться

По итогам июня обменные пункты страны купили у населения рублей на 17,5 млрд тенге больше, чем продали. Несмотря на то что российская валюта по-прежнему поступает в обменники в больших объемах, масштабы этого процесса заметно уменьшились.

По сравнению с маем чистая покупка рублей сократилась на 42%, а относительно июня прошлого года – сразу на 57%.

Аналитики Data Hub обращают внимание, что такая ситуация сохраняется уже почти четыре года. Впервые отрицательное сальдо по российской валюте было зафиксировано в сентябре 2022 года. С тех пор обменные пункты практически постоянно покупают рублей больше, чем продают клиентам.

Наиболее заметный приток наличной российской валюты, согласно статистике Нацбанка, пришелся на июль 2025 года. Тогда чистая покупка достигла 53,2 млрд тенге. По сравнению с тем рекордом нынешний показатель оказался почти втрое ниже, что свидетельствует о сокращении объемов наличных рублей, поступающих на рынок.

Ослабление рубля изменило поведение владельцев валюты

Если в начале июня официальный курс составлял 6,83 тенге за рубль, то к концу месяца он опустился до 6,14 тенге. За месяц рубль потерял 1,5%, а с начала года – около 8%.

После такого снижения обмен стал менее выгодным для тех, кто хранит сбережения в рублях. Часть владельцев российской валюты могла предпочесть отложить обмен в ожидании более благоприятного курса, что также сказалось на объемах операций.

Дополнительное влияние оказывает постепенная нормализация денежных потоков между Казахстаном и Россией. После периода повышенной активности, наблюдавшегося в предыдущие годы, рынок возвращается к более привычным значениям.

Доллар вновь оказался главным фаворитом

Совсем иначе складывалась ситуация с американской валютой. Чистые продажи долларов населению в июне достигли 126,5 млрд тенге. За месяц показатель вырос на 94%.

Одной из причин стало снижение курса американской валюты. Более привлекательная стоимость доллара подтолкнула многих казахстанцев воспользоваться моментом и пополнить свои валютные сбережения. Кроме того, июнь традиционно открывает сезон отпусков, когда спрос на наличную иностранную валюту возрастает из-за зарубежных поездок.

Не менее заметно вырос интерес и к евро. Чистые продажи европейской валюты увеличились в 2,2 раза, достигнув 25,7 млрд тенге. Это самый высокий показатель за последние 16 месяцев.

обменные пункты , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 14:19

Фото: Zakon.kz

Алматы и Астана – центры операций с рублем

Основной объем операций с российской валютой по-прежнему приходится на два крупнейших города страны.

Около 71% всей чистой покупки рублей обеспечили Алматы и Астана. Именно здесь сосредоточена большая часть рынка наличной российской валюты.

В целом отрицательное сальдо было зафиксировано в 12 регионах Казахстана. В восьми регионах ситуация оказалась обратной: обменные пункты продали клиентам больше рублей, чем купили. Самое большое положительное сальдо отмечено в Карагандинской области, где превышение продаж составило почти 1 млрд тенге.

Банки корректируют условия работы с наличными рублями

Сохраняющиеся значительные объемы операций отражаются и на политике банков.

Так, ряд крупных казахстанских БВУ сообщил, что увеличивает комиссию за прием наличных рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5% до 15%.

Эти изменения касаются корпоративных клиентов, однако показывают, что работа с крупными объемами наличной российской валюты остается для банков отдельным направлением с собственными затратами. Для физических лиц условия обмена рублей при этом не меняются.

Ранее мы рассказали о причинах ослабления рубля по отношению к тенге в 2026 году.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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