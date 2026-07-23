Рубль обрушился к тенге сразу на 8% за месяц: что происходит с российской валютой
Хроника ослабления рубля
Показательная статистика. Если 23 июля 2025 года средний курс продажи российского рубля в обменных пунктах составлял 6,78 тенге, то сегодня он снизился до 5,76 тенге. При этом официальный курс НБРК за тот же период уменьшился с 6,79 до 5,96 тенге за рубль.
Таким образом, за год российская валюта подешевела для казахстанцев примерно на 15% в обменных пунктах и более чем на 12% по официальному курсу.
Падение валюты РФ наблюдается не только по отношению к тенге. За последний месяц рубль потерял около 5% к доллару США. На 23 июля Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 78,48 рубля. Это один из самых высоких уровней почти за три с половиной месяца.
Обменники скупают рублей больше, чем продают
Изменения курса отражаются и на рынке наличной валюты. По данным Ranking.kz и Нацбанка Казахстана, за январь-май 2026 года нетто-продажи российских рублей составили минус 66,6 млрд тенге. Это означает, что обменные пункты купили у населения рублей на эту сумму больше, чем продали. Годом ранее отрицательное сальдо достигало 107,4 млрд тенге.
При этом ситуация кардинально отличается от той, что наблюдалась еще несколько лет назад.
С 2018 по 2022 год казахстанцы стабильно покупали в обменных пунктах больше российских рублей, чем продавали. Перелом произошел в 2023 году, когда показатель впервые стал отрицательным. С тех пор такая тенденция сохраняется уже четвертый год подряд.
В начале нынешнего года ситуация ненадолго изменилась. В феврале и марте нетто-продажи вновь стали положительными, то есть население покупало рублей больше, чем продавало.
Однако уже в апреле тенденция вновь развернулась. Отрицательное сальдо достигло 39,8 млрд тенге, а в мае составило еще 30 млрд тенге. Именно эти два месяца сформировали основную часть отрицательного результата по итогам января-мая.
Где рубли покупают, а где продают
Положительные нетто-продажи были зафиксированы лишь в семи регионах Казахстана. Наиболее активно российскую валюту покупали в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.
В остальных регионах ситуация оказалась обратной. Самое большое отрицательное сальдо сложилось в Алматы, где обменные пункты купили у населения рублей на 27,2 млрд тенге больше, чем продали. Далее следуют Астана, Актюбинская область, Шымкент, Атырауская область и ЗКО.
В конце добавим, что по оценкам Банка России на курс российской валюты продолжают влиять объем экспортной выручки, спрос на импорт и уровень процентных ставок.
Дополнительным фактором стало сокращение ежедневных продаж иностранной валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния. С 1 июля 2026 года Банк России сократил ежедневный объем дополнительных продаж иностранной валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния – с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей в день.
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