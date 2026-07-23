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Финансы

Рубль обрушился к тенге сразу на 8% за месяц: что происходит с российской валютой

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:31 Фото: freepik
Российский рубль продолжает дешеветь по отношению к тенге. За год его курс снизился примерно на 12%, а в июле 2026 года потери составили около 8%. На этом фоне уже четвертый год подряд через обменные пункты Казахстана проходят огромные массы российской валюты, сообщает Zakon.kz.

Хроника ослабления рубля

Показательная статистика. Если 23 июля 2025 года средний курс продажи российского рубля в обменных пунктах составлял 6,78 тенге, то сегодня он снизился до 5,76 тенге. При этом официальный курс НБРК за тот же период уменьшился с 6,79 до 5,96 тенге за рубль.

Таким образом, за год российская валюта подешевела для казахстанцев примерно на 15% в обменных пунктах и более чем на 12% по официальному курсу.

Падение валюты РФ наблюдается не только по отношению к тенге. За последний месяц рубль потерял около 5% к доллару США. На 23 июля Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 78,48 рубля. Это один из самых высоких уровней почти за три с половиной месяца.

рубли, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz

Обменники скупают рублей больше, чем продают

Изменения курса отражаются и на рынке наличной валюты. По данным Ranking.kz и Нацбанка Казахстана, за январь-май 2026 года нетто-продажи российских рублей составили минус 66,6 млрд тенге. Это означает, что обменные пункты купили у населения рублей на эту сумму больше, чем продали. Годом ранее отрицательное сальдо достигало 107,4 млрд тенге.

При этом ситуация кардинально отличается от той, что наблюдалась еще несколько лет назад.

С 2018 по 2022 год казахстанцы стабильно покупали в обменных пунктах больше российских рублей, чем продавали. Перелом произошел в 2023 году, когда показатель впервые стал отрицательным. С тех пор такая тенденция сохраняется уже четвертый год подряд.

В начале нынешнего года ситуация ненадолго изменилась. В феврале и марте нетто-продажи вновь стали положительными, то есть население покупало рублей больше, чем продавало.

Однако уже в апреле тенденция вновь развернулась. Отрицательное сальдо достигло 39,8 млрд тенге, а в мае составило еще 30 млрд тенге. Именно эти два месяца сформировали основную часть отрицательного результата по итогам января-мая.

Где рубли покупают, а где продают

Положительные нетто-продажи были зафиксированы лишь в семи регионах Казахстана. Наиболее активно российскую валюту покупали в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

В остальных регионах ситуация оказалась обратной. Самое большое отрицательное сальдо сложилось в Алматы, где обменные пункты купили у населения рублей на 27,2 млрд тенге больше, чем продали. Далее следуют Астана, Актюбинская область, Шымкент, Атырауская область и ЗКО.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz

В конце добавим, что по оценкам Банка России на курс российской валюты продолжают влиять объем экспортной выручки, спрос на импорт и уровень процентных ставок.

Дополнительным фактором стало сокращение ежедневных продаж иностранной валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния. С 1 июля 2026 года Банк России сократил ежедневный объем дополнительных продаж иностранной валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния – с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей в день.

Ранее мы рассказали, как тенге обогнал по темпам укрепления ведущие валюты Азии, включая иену, вону и рупию.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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