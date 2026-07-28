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Финансы

Доллар снова подорожал на торгах 28 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,75 тенге, поднявшись на 2,99 тенге.

Курс российского рубля чуть вырос – 6,09 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,15 тенге (+0,50).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-477 тенге, евро – по 538,4-543,5 тенге, рубли – по 5,64-5,77 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 июля.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на 0,57% и достигли $87,86 за баррель.

Цена на западнотехасскую нефть снизилась на 0,45% до $82,24 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 473,4 тенге, евро – 539,39 тенге, рубля – 6,07 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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15:38, 28 июля 2025
Доллар подешевел на торгах 28 июля
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