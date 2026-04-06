Казахстан почти не зависит от переводов мигрантов: плюсы и риски этой модели

Доля денежных переводов в ВВП Казахстана составляет около 0,08% – один из самых низких показателей в мире. На этом фоне страны бывшего СССР зависят от них в десятки раз сильнее. Что стоит за этим разрывом, разбирался Zakon.kz.

Разница в сотни раз

По данным Всемирного банка и Trading Economics, переводы мигрантов в Казахстан составляют около 0,08% ВВП (в 2024 году – 1%) .

Для сравнения:

Таджикистан – 47,89% ВВП

Кыргызстан – 17,74%

Узбекистан – 14,42%

Грузия – 11,87%

Украина – 6,29%

Армения – 4,92%

Азербайджан – 1,82%

Беларусь – 1,81%

Россия – 0,09%.

Среднемировой уровень составляет около 0,82%.

Этот показатель отражает долю денег, которые граждане, работающие за рубежом, отправляют домой.

Почему Казахстан оказался внизу рейтинга

Низкая доля объясняется структурой экономики. Казахстан не является страной массовой трудовой эмиграции. Напротив, он притягивает рабочую силу из соседних государств. В страну едут на заработки, а не уезжают из нее.

В результате входящие переводы остаются минимальными, а зависимость домохозяйств от денег из-за рубежа практически отсутствует. Важно, что многое рейтинговые агентства в подобных обсуждениях часто смешивают разные показатели. Переводы в страну – это доля в ВВП. Переводы из страны – это отдельный поток денег.

Например, в феврале 2026 года из Казахстана за рубеж было отправлено 42,2 млрд тенге. Это не имеет никакого отношения к показателю 0,08% ВВП.

Что на самом деле показывают эти цифры и есть ли здесь риск

Высокая доля переводов в ВВП обычно означает, что значительная часть доходов формируется за пределами страны. Например, в Таджикистане переводы фактически поддерживают экономику на уровне почти половины ВВП. Это создает зависимость от внешних факторов.

Казахстан находится в другой модели – экономика формируется внутри страны. Низкая зависимость от переводов снижает внешние риски. С точки зрения макроэкономики риски отсутствуют. Даже десятки миллиардов тенге, переведенные за границу, составляют лишь малые доли процента от ВВП. Они не влияют на курс тенге, инфляцию или устойчивость финансовой системы.

Важно и то, что эти деньги не являются "утечкой капитала" в классическом смысле. Это заработки, сформированные внутри страны, которые затем переводятся за рубеж, при этом экономика Казахстана их возместила в виде труда или услуг.

Единственный заметный эффект лежит не на уровне экономики в целом, а на уровне отдельных сегментов рынка труда, где используется иностранная рабочая сила. Но и здесь речь идет не о риске, а об особенностях структуры.

