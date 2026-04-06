#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Статьи

Казахстан почти не зависит от переводов мигрантов: плюсы и риски этой модели

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
Доля денежных переводов в ВВП Казахстана составляет около 0,08% – один из самых низких показателей в мире. На этом фоне страны бывшего СССР зависят от них в десятки раз сильнее. Что стоит за этим разрывом, разбирался Zakon.kz.

Разница в сотни раз

По данным Всемирного банка и Trading Economics, переводы мигрантов в Казахстан составляют около 0,08% ВВП (в 2024 году – 1%) .

Для сравнения:

  • Таджикистан – 47,89% ВВП
  • Кыргызстан – 17,74%
  • Узбекистан – 14,42%
  • Грузия – 11,87%
  • Украина – 6,29%
  • Армения – 4,92%
  • Азербайджан – 1,82%
  • Беларусь – 1,81%
  • Россия – 0,09%.

Среднемировой уровень составляет около 0,82%.

Этот показатель отражает долю денег, которые граждане, работающие за рубежом, отправляют домой.

Почему Казахстан оказался внизу рейтинга

Низкая доля объясняется структурой экономики. Казахстан не является страной массовой трудовой эмиграции. Напротив, он притягивает рабочую силу из соседних государств. В страну едут на заработки, а не уезжают из нее.

В результате входящие переводы остаются минимальными, а зависимость домохозяйств от денег из-за рубежа практически отсутствует. Важно, что многое рейтинговые агентства в подобных обсуждениях часто смешивают разные показатели. Переводы в страну – это доля в ВВП. Переводы из страны – это отдельный поток денег.

Например, в феврале 2026 года из Казахстана за рубеж было отправлено 42,2 млрд тенге. Это не имеет никакого отношения к показателю 0,08% ВВП.

Что на самом деле показывают эти цифры и есть ли здесь риск

Высокая доля переводов в ВВП обычно означает, что значительная часть доходов формируется за пределами страны. Например, в Таджикистане переводы фактически поддерживают экономику на уровне почти половины ВВП. Это создает зависимость от внешних факторов.

Казахстан находится в другой модели – экономика формируется внутри страны. Низкая зависимость от переводов снижает внешние риски. С точки зрения макроэкономики риски отсутствуют. Даже десятки миллиардов тенге, переведенные за границу, составляют лишь малые доли процента от ВВП. Они не влияют на курс тенге, инфляцию или устойчивость финансовой системы.

Важно и то, что эти деньги не являются "утечкой капитала" в классическом смысле. Это заработки, сформированные внутри страны, которые затем переводятся за рубеж, при этом экономика Казахстана их возместила в виде труда или услуг.

Единственный заметный эффект лежит не на уровне экономики в целом, а на уровне отдельных сегментов рынка труда, где используется иностранная рабочая сила. Но и здесь речь идет не о риске, а об особенностях структуры.

Ранее мы рассказали, из каких стран больше всего переводят деньги в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: