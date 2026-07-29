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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 29 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,75 тенге, евро – 541,59 тенге, рубля – 6,06 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 537 тенге, продажи – 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,45 тенге, продажи – 5,85 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 474,4 тенге, продажи – 477,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 544,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,79 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 474,8 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 538,1 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,74.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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