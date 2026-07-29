Землетрясение в Алматы: что известно об эпицентре
Фото: Zakon.kz
29 июля 2026 года вблизи Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным специалистов, землетрясение произошло в 11:09 по времени Астаны.
Эпицентр находился в 257 километрах к юго-востоку от Алматы. Его координаты составили 41,357° северной широты и 78,778° восточной долготы.
В Алматы, уточнили в МЧС, подземные толчки ощущались силой 2 балла.
По информации ведомства, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также в Министерстве напомнили о 10 простых действиях при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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