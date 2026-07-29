#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
События

Землетрясение в Алматы: что известно об эпицентре

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
29 июля 2026 года вблизи Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, землетрясение произошло в 11:09 по времени Астаны.

Эпицентр находился в 257 километрах к юго-востоку от Алматы. Его координаты составили 41,357° северной широты и 78,778° восточной долготы.

В Алматы, уточнили в МЧС, подземные толчки ощущались силой 2 балла.

По информации ведомства, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также в Министерстве напомнили о 10 простых действиях при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:27
Алматинцы почувствовали землетрясение

Днем ранее, 28 июля 2026 года, в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. Позднее в Сети появились видео последствий природной стихии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
12:09, Сегодня
После успеха Конаева новую игорную зону планируют открыть под Алматы
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
03:57, 06 декабря 2025
От землетрясения в Узбекистане проснулись жители Шымкента и Тараза
Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки
09:14, 12 мая 2025
Еще одно землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ромащенко озвучил план &quot;Тобыла&quot; на ответный матч с &quot;Паневежисом&quot;
12:43, Сегодня
Ромащенко озвучил план "Тобыла" на ответный матч с "Паневежисом"
В ФИФА ответили на заявление IFAB об ошибочном удалении Эмболо в матче ЧМ с Аргентиной
12:26, Сегодня
В ФИФА ответили на заявление IFAB об ошибочном удалении Эмболо в матче ЧМ с Аргентиной
&quot;Поздравляем братский народ&quot;: в Кыргызстане оценили гол Дастана Сатпаева за &quot;Челси&quot;
12:14, Сегодня
"Поздравляем братский народ": в Кыргызстане оценили гол Дастана Сатпаева за "Челси"
Алинур Толеугали
12:06, Сегодня
Досрочной победой завершилась схватка Алинура Толеугали на чемпионате мира по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: