Что выгоднее взять в отпуск казахстанцам – наличные или банковскую карту

Путешествие за границу начинается не с аэропорта, а с вопроса, как оплачивать покупки. Одни по привычке запасаются наличными, другие рассчитывают только на банковскую карту. Интересно, что второй вариант становится все популярнее у жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пластик победил бумагу

В 2026 году объем безналичных операций за пределами Казахстана по картам, выпущенным отечественными эмитентами, достиг 2,08 трлн тенге (данные Нацбанка РК на июнь 2026 года). Это на 15,3% больше, чем годом ранее.

При этом за шесть лет показатель вырос более чем в десять раз – с 207,3 млрд до 2,08 трлн тенге. А доля безналичных платежей за границей увеличилась с 76% в 2020 году до 93,3% в текущем.

Одновременно растет и количество операций. Как подсчитали специалисты Finprom.kz, только за 5 месяцев этого года казахстанцы совершили 150,6 млн безналичных платежей за рубежом – на 40,4% больше, чем год назад.

Сегодня эмиссию платежных карточек в Казахстане осуществляют 17 банков и АО "Казпочта". Большинство карт международных платежных систем позволяют без проблем оплачивать покупки и услуги за рубежом.

Кроме того, часть банков предлагает мультивалютные карты или возможность привязать к одной карте несколько валютных счетов. Это позволяет оплачивать покупки в валюте счета без лишней конвертации и снижать расходы на обмен.

Отель, кофе, такси – одним касанием пальца

Конкурируя за клиентов, банки постепенно расширяют набор сервисов для тех, кто часто бывает за границей. Сегодня по отдельным картам можно получить не только удобный способ оплаты, но и целый набор туристических привилегий.

Например:

повышенный кэшбэк за покупку авиабилетов, бронирование отелей, аренду автомобилей, оплату такси и покупки в магазинах Duty Free;

бесплатное снятие наличных в зарубежных банкоматах в пределах установленного лимита;

выгодную конвертацию валют или оплату без двойной конвертации при использовании мультивалютных карт;

туристическую страховку с покрытием до 1,5 млн долларов для владельца карты и членов семьи;

компенсацию при задержке рейса или выдачи багажа, а также при повреждении гаджетов во время поездки;

прохождение предполетного контроля через Fast Track без очередей;

консьерж-сервис, который поможет забронировать гостиницу, столик в ресторане, подобрать рейс или организовать трансфер.

Последние козыри наличных

Несмотря на стремительное распространение банковских карт, полностью отказываться от наличных путешественникам пока рано.

Во многих странах карты действительно принимают практически повсеместно, однако исключения встречаются регулярно. Наличными по-прежнему удобнее рассчитываться на рынках, в небольших семейных кафе, сувенирных лавках, за уличную еду, чаевые, общественные туалеты, камеры хранения, а иногда и за проезд в общественном транспорте.

Даже в Германии, стране с самой развитой экономикой в Европе, наличные остаются чрезвычайно востребованным способом оплаты. По данным Бундесбанка, их принимают 99,4% торговых точек, а расплатиться наличными без дополнительных условий можно в 98,7% случаев.

В Японии, несмотря на активное развитие безналичных сервисов, национальная туристическая организация также рекомендует иностранным гостям иметь при себе наличные. Особенно это касается небольших городов, сельской местности, храмов, небольших ресторанов и некоторых гостиниц, где банковские карты принимают не всегда.

Большие цифры оказались с секретом

В конце серия бесстрастных цифр. Формально зарубежные карточные платежи продолжают быстро расти, но их структура заметно изменилась.

Наиболее показательные данные выглядят так:

доля безналичной оплаты в общем зарубежном карточном обороте выросла с 76% в 2020 году до 93,3% в 2026-м;

количество зарубежных безналичных операций увеличилось до 150,6 млн, что на 40,4% больше, чем год назад и в 6,6 раза больше уровня 2020 года;

средний чек одной операции составил 13,8 тыс. тенге;

основной прирост обеспечили платежи через интернет и мобильные приложения: их объем вырос до 1,308 трлн тенге (+31,8%), а количество операций – до 115,3 млн;

Все это говорит о том, что понятие "зарубежные платежи" сегодня уже не ограничивается расходами туристов во время поездок. Все большую часть оборота формируют покупки на иностранных маркетплейсах, оплата подписок, цифровых сервисов и мобильных приложений непосредственно из Казахстана.

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