Что не так с наличными рублями: банки Казахстана стали брать до 15% комиссии

Сразу несколько банков РК повысили комиссии за прием наличных российских рублей. Размер сборов достигает 10-15% от суммы операции. Что произошло с российской валютой и почему банки начали менять условия работы с ней, сообщает Zakon.kz.

Один из крупных БВУ страны с 28 июля начал применять новые условия при внесении наличных российских рублей. Теперь комиссия составляет 15% от суммы операции, но не менее 10 тыс. тенге.

Еще один крупный банк объявил, что с 12 августа при пополнении текущих и сберегательных счетов физических лиц наличными рублями, в том числе через банкоматы и терминалы, будет удерживать комиссию в размере 10%.

При этом изменения касаются только операций с наличными российскими рублями. Безналичные переводы и расчеты новые условия не затрагивают.

"Пересмотр тарифов был вызван ограничениями законодательства Республики Казахстан по вывозу валюты", – сказано на сайте БВУ

Почему банки начали повышать комиссии

Подобная ситуация складывается не только в Казахстане. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке, банки сразу нескольких стран начали вводить комиссии за прием наличных российских рублей из-за их избытка.

По данным издания, из-за санкционных ограничений и сокращения возможностей вывоза наличных рублей обратно в Россию финансовым организациям становится все сложнее перераспределять эту валюту. В результате банки либо повышают стоимость приема рублей, либо полностью отказываются от таких операций.

По информации РБК, проблема приобрела региональный характер и затронула сразу несколько стран ЕАЭС.

Наиболее заметные изменения произошли в Беларуси. Там комиссии за прием наличных российских рублей уже ввели сразу восемь банков. В Кыргызстане, по сведению источников, аналогичные комиссии действуют в двух банках.

Это не первый случай, когда казахстанские банки вводят повышенные комиссии на прием наличных рублей. Осенью 2023 года ряд банков также увеличивал стоимость подобных операций. Позже некоторые финансовые организации смягчили условия, однако отдельные банки сохранили комиссию на уровне до 5%. Нынешнее повышение оказалось более существенным.

Поток наличных рублей сокращается

По данным Нацбанка, в июне 2026 года обменные пункты страны купили у населения российских рублей на 17,5 млрд тенге больше, чем продали. По сравнению с маем чистая покупка рублей сократилась на 42%, а относительно июня прошлого года – сразу на 57%.

При этом отрицательное сальдо по российской валюте сохраняется уже почти четыре года. Впервые обменные пункты купили рублей больше, чем продали, еще в сентябре 2022 года, после чего такая ситуация стала практически постоянной.

Максимальный приток наличной российской валюты был зафиксирован в июле 2025 года, когда чистая покупка достигла 53,2 млрд тенге. По сравнению с тем рекордом нынешний показатель оказался почти втрое ниже.

Основной объем операций с рублями традиционно происходит в Алматы и Астане. На два крупнейших города страны приходится около 71% всей чистой покупки российских рублей.

Всего отрицательное сальдо зафиксировано в 12 регионах Казахстана. В 8 регионах обменные пункты, наоборот, продали клиентам больше рублей, чем купили. Наибольшее положительное сальдо отмечено в Карагандинской области, где превышение продаж составило почти 1 млрд тенге.

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