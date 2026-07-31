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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 31 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 31 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,63 тенге, евро – 544,5 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 473 тенге, продажи – 475,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 540,4 тенге, продажи – 545,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,70 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 473 тенге, продажи – 475,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 544,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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