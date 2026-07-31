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Общество

Можно выбрать удобную дату и время: казахстанцам упростили прохождение МСЭ

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:29 Фото: pexels
В Казахстане внедряют электронную очередь для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сегодня, 31 июля 2026 года, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Минтруда и соцзащиты населения Казахстана продолжает цифровую трансформацию системы оказания государственных услуг.

"Одним из новых этапов этой работы стало внедрение сервиса электронной очереди для прохождения очного освидетельствования в рамках медико-социальной экспертизы. В настоящее время пилотный проект реализуется в Акмолинской области и Алматы. Новый механизм позволяет гражданам заранее выбрать удобную дату и время посещения подразделения МСЭ, что способствует более организованному приему услугополучателей и сокращению времени ожидания".Пресс-служба МТСЗН РК

Сообщается, что использование электронной очереди также позволяет равномерно распределять поток посетителей в течение рабочего дня, повышая эффективность организации приема и создавая более комфортные условия как для граждан, так и для специалистов, осуществляющих медико-социальную экспертизу.

По данным ведомства, с момента запуска пилотного проекта возможностью предварительной записи уже воспользовались около 2,8 тыс. человек.

Полученный опыт будет использован для оценки эффективности нового сервиса и принятия решений о дальнейшем развитии цифрового решения.

В Минтруда отметили, что внедрение современных цифровых инструментов является частью системной работы по повышению доступности и качества государственных услуг в сфере медико-социальной экспертизы.

"Основная цель нововведения – сделать процесс получения услуги более удобным, предсказуемым и ориентированным на потребности граждан при сохранении действующего порядка проведения МСЭ".Пресс-служба МТСЗН РК

29 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане обновили правила уплаты взносов ОСМС и учета застрахованных лиц.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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