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Финансы

Названы города Казахстана с самым дорогим жильем

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:58 Фото: akorda.kz
Рынок новостроек в РК продолжает расти, но динамика становится все более неоднородной. Если в одних городах квадратный метр уверенно прибавляет в цене, то в других стоимость не меняется, а в отдельных случаях даже снижается. Что происходит на первичном рынке, разбирался Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Казахстане составила 617 555 тенге. По сравнению с маем показатель вырос на 3 536 тенге, или почти на 0,6%.

С начала года цены на первичном рынке увеличились на 5,3%, а по сравнению с июнем прошлого года – на 14%.

Столицы бьют рекорды

Лидером по стоимости нового жилья остается Астана, где средняя цена квадратного метра в новостройках достигла 739 033 тенге. На втором месте находится Алматы – 725 995 тенге за квадратный метр. За месяц средняя стоимость здесь выросла на 7 633 тенге.

Далее следуют Атырау (546 419 тенге) и Шымкент (535 036 тенге).

А вот еще один лидер. Самый заметный прирост стоимости квадратного метра в июне зафиксирован в Павлодаре, где цены увеличились сразу на 12 523 тенге.

Существенный рост также отмечен в Атырау (+8 451 тенге), Кокшетау (+7 909 тенге) и Туркестане (+7 158 тенге).

В то же время сразу в нескольких городах стоимость нового жилья за месяц практически не изменилась. Такая ситуация наблюдается в Шымкенте, Актобе, Жезказгане, Кызылорде, Уральске, Петропавловске, Семее, Талдыкоргане и Таразе.

цены жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:58

Фото: Zakon.kz

Почему цены продолжают расти

Несмотря на высокие ставки по коммерческой ипотеке, предпосылок для снижения цен на первичном рынке пока немного.

По мнению специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, одна из причин "ползучего роста" цен – удорожание себестоимости строительства.

"За июнь цены в строительстве в общем увеличились на 9,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это лишь немного ниже общей годовой инфляции, которая в июне составила 10,3%".Эльвира Сагандыкова

Как отмечает эксперт, основной вклад в удорожание внесли строительно-монтажные работы (+9,5%) и услуги подрядчиков (+15,9%).

При этом спрос на новое жилье высокий, утверждает специалист. Его продолжают поддерживать государственные ипотечные программы и сохраняющаяся потребность в жилье, прежде всего в крупнейших городах страны.

Пока статистика не дает оснований говорить о развороте рынка. Скорее, меняется сам характер роста: вместо практически повсеместного подорожания цены все чаще растут выборочно, в зависимости от ситуации в конкретном регионе, резюмирует аналитик.

Ранее мы рассказали, в каком регионе Казахстана самые дешевые стройматериалы.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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