Почему не дешевеют квартиры в Казахстане, несмотря на акции застройщиков – аналитики

Рост цен на жилье принято объяснять высоким спросом. Но это лишь одна из причин. Стоимость квадратного метра формируется задолго до продажи квартир и зависит от десятков факторов – от цен на стройматериалы до стоимости работ. Почему жилье в Казахстане продолжает дорожать, выяснял Zakon.kz.

Цены разошлись по регионам, но направление у всех одно

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне 2026 года новое жилье в РК подорожало на 14% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. На вторичном рынке рост составил 10,4%.

При этом динамика заметно различается по регионам.

Наиболее высокий рост цен на новостройки зафиксирован в Астане (19,4%), Актобе (18,4%) и Алматы (14,4%). В то же время в Жезказгане цены выросли всего на 1%, а в Талдыкоргане – на 2,9%.

Однако сама тенденция остается общей для всей страны: новое жилье продолжает дорожать.

Цена не рождается в отделе продаж

Как показывает анализ Finprom.kz, цена квартиры складывается сразу из нескольких составляющих. На нее влияют не только стоимость строительства, но и класс жилья, расположение объекта, развитие инфраструктуры, стадия готовности дома, баланс спроса и предложения, доступность ипотеки и даже планировка конкретной квартиры.

При этом главным фактором остается себестоимость строительства.

Согласно отраслевым отчетам, почти половину стоимости квадратного метра (49%) составляют строительные материалы. Еще 10% приходится на оплату труда, 9% – на накладные расходы.

Остальная часть включает затраты на эксплуатацию техники, инженерные работы, благоустройство, проектирование, строительство инженерных сетей и другие расходы.

Счет идет на каждый мешок цемента

Рост себестоимости строительства сегодня происходит практически по всем направлениям.

Так, в 2025 году производители нерудных строительных материалов повысили цены на 7%, а предприятия, добывающие сырье для строительной отрасли – песок, глину, известняк и камень, – сразу на 32,3%.

В первой половине 2026 года рост продолжился. Камень для отделочных работ подорожал еще на 13%, цемент – на 10,3%, кирпич – на 6%, строительные растворы – на 5,7%, товарный бетон – на 4,7%.

Причем речь идет не об отдельных позициях. В первом полугодии 2026 года цены выросли в 19 из 25 категорий строительных материалов, используемых при возведении жилья.

Одновременно увеличиваются расходы и на сами строительные работы. За первое полугодие строительно-монтажные работы подорожали на 6,7% – это максимальный показатель за последние несколько лет. Ускорился рост стоимости машин и оборудования, а наиболее заметно увеличились расходы по категории "прочие работы и затраты", куда входят логистика, административные процедуры и сопутствующие услуги.

Дополнительное давление оказывают и другие факторы. Для новых проектов действует НДС 16%, продолжают дорожать коммунальные услуги, топливо, инженерные, проектные, страховые и другие сервисы, без которых невозможно строительство.

Чем дороже жилье, тем активнее идут сделки

На первый взгляд ситуация выглядит парадоксально: жилье дорожает, но спрос остается высоким.

По словам специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, свою роль играет сразу несколько факторов.

"Во-первых, свою роль играет сезонный фактор. Лето традиционно считается одним из самых активных периодов на рынке недвижимости. Многие семьи стараются завершить покупку жилья во время отпусков или до начала нового учебного года". Эльвира Сагандыкова

Кроме того, рынок реализует накопленный спрос после относительно спокойных первых месяцев года.

"Еще одна причина – ожидание дальнейшего роста цен. Когда стоимость жилья увеличивается двузначными темпами, многие предпочитают покупать квартиру сейчас, не рассчитывая, что через несколько месяцев она станет дешевле". Эльвира Сагандыкова

Статистика подтверждает эти слова. В июне в Казахстане зарегистрировали 39 053 сделки купли-продажи жилья – на 28,4% больше, чем месяцем ранее. Это стало самым высоким показателем с начала года.

Ранее мы рассказали, что самым востребованным форматом жилья остаются однокомнатные квартиры. Только за июнь 2026 года было оформлено 11 348 сделок по такому жилью. Одновременно вырос интерес и к индивидуальным домам. Их продажи увеличились на 36,7%, до 9621 сделки.