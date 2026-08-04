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Общество

В Алматы взялись за стройкомпании: четыре лицензии отозваны, еще 350 приостановлены

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В Алматы ужесточен контроль за строительными компаниями. Как проинформировали 4 августа 2026 года в пресс-службе акимата южной столицы, четыре стройкомпании лицензий лишены, действие еще более трех сотен приостановлено, сообщает Zakon.kz.

Работа по наведению порядка на строительном рынке города продолжается по поручению акима Дархана Сатыбалды.

"По итогам контрольных мероприятий четыре компании лишены лицензий, действие лицензий еще 350 строительных компаний приостановлено, а к 437 субъектам строительной деятельности приняты соответствующие меры".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что особое внимание уделено работе подрядчиков, осуществляющих строительство социальных объектов.

"Так, государственной лицензии на проектирование I категории лишено ТОО "SK BEST Spec Story KZ". Кроме того, лицензий лишены ТОО "Отау-Құрмет", ТОО "ДО АО "КазНИИСА", отдельного подвида лицензии лишено ТОО "Сәулет Құрылыс Консалтингі".Пресс-служба акимата Алматы

В Управлении градостроительного контроля Алматы подчеркнули, что работать в мегаполисе смогут только компании, которые способны подтвердить свою квалификацию, соблюдать установленные требования и обеспечивать надлежащее качество строительства.

По итогам прошлого года лицензий были лишены восемь строительных компаний, большинство из которых выполняли строительство социальных объектов.

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3 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы строительные компании и подрядчиков массово лишают лицензий. В городском управлении градостроительного контроля тогда назвали причину.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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