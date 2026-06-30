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Финансы

Продажа имущества: важное правило напомнили казахстанцам

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 10:52 Фото: freepik
С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс. В связи с этим изменились и правила по продаже имущества, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 30 июня 2026 года разъяснили новые правила налогообложения дохода от прироста стоимости имущества.

Теперь налог платится только с фактической прибыли, а не с полной суммы продажи. Это важное изменение, направленное на более справедливое налогообложение.

Недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи, парковки

Главное правило: налог платится только с прибыли.

Как пояснили в департаменте, облагается не вся сумма продажи, а только разница между ценой покупки и ценой продажи. Например, купили квартиру за 20 млн тенге, продали за 25 млн – налог считается только с 5 млн тенге.

Здесь имеется ключевой фактор – срок владения.

"Для освобождения от налога недвижимость должна находиться в собственности не менее 2 лет (вместо прежнего 1 года). Важно: это правило применяется только к объектам, купленным с 1 января 2026 года. Если недвижимость приобретена до 2026 года – сохраняется прежнее правило: при владении более 1 года налог не платится", – пояснили в ДГД.

Ставки налога с 2026 года – прогрессивные.

По данным ведомства, базовая ставка остается 10%. Но при прибыли свыше 8500 МРП (около 36,7 млн тенге) на сумму превышения применяется ставка 15%.

Повышенная ставка рассчитывается только с суммы превышения порога, а не со всей прибыли по сделке.

Пример: Купили за 30 млн, продали за 35 млн → прибыль 5 млн тенге → налог составит 500 000 тенге (10% от 5 млн).

Автомобили и другое движимое имущество

"Здесь правила другие. Имущественный доход от прироста стоимости при продаже автомобиля возникает, если транспортное средство находилось в собственности менее 1 года с даты регистрации до даты продажи. Ставка – 10% от разницы между ценой продажи и покупки", – отмечают в ДГД по Мангистауской области.

Владеете машиной больше года? Налога нет.

Декларация: не забудьте подать!

Продавец обязан подать налоговую декларацию по форме 270.00 до 15 сентября года, следующего за годом продажи. То есть, если продали в 2025 году, – срок подачи до 15 сентября 2026 года.

При этом для иностранцев – отдельные правила. Они всегда платят 15%, независимо от срока владения.

В Комитете госдоходов ранее рассказали, когда в Казахстане начнет действовать налог на дорогостоящую недвижимость и кого коснутся новые правила.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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