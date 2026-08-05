Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 5 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,98 тенге, евро – 543,39 тенге, рубля – 5,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469,4 тенге, продажи – 471,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 540,3 тенге, продажи – 545,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,57 тенге, продажи – 5,70 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 540,5 тенге, продажи – 545,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,58 тенге, продажи – 5,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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