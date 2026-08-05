Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,98 тенге, евро – 543,39 тенге, рубля – 5,82 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469,4 тенге, продажи – 471,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 540,3 тенге, продажи – 545,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,57 тенге, продажи – 5,70 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 540,5 тенге, продажи – 545,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,58 тенге, продажи – 5,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.