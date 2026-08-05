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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 5 августа

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 15:41 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,85 тенге, снизившись еще на 1,93 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,82 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,72 тенге (-0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-471,5 тенге, евро – по 539,5-544,6 тенге, рубли – по 5,55-5,69 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 августа.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,50 доллара, составила 78,86 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,64 доллара США – до 75,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 471,98 тенге, евро – 543,39 тенге, рубля – 5,82 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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