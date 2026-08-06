Сколько денег нужно казахстанцу, чтобы жить безбедно

Какой ежемесячный доход позволяет перестать считать себя обеспеченным? Ответ на этот вопрос дали сами казахстанцы. Как жители страны оценивают свое материальное положение, что мешает повысить благосостояние и на какой уровень доходов они ориентируются, в материале Zakon.kz.

Не бедные, но и не богатые. Нормальные

По данным опроса БНС АСПиР РК "Качество жизни населения в Республике Казахстан" за август 2026 года, большинство жителей страны относят себя к людям со средним достатком.

70,1% респондентов оценили уровень материальной обеспеченности своей семьи как средний. Еще 22,9% считают, что живут несколько лучше среднего.

При этом лишь 1,8% участников исследования назвали свое материальное положение низким или ниже среднего. К относительно состоятельным себя отнесли 4,9%, а высокий уровень обеспеченности отметили всего 0,3%.

Интересно, что респонденты старше 61 года чаще других относили себя к среднему достатку (75,8%), тогда как среди людей 29-38 лет таких было 64,8%. Зато именно эта возрастная группа чаще считала свой уровень обеспеченности выше среднего или достаточным.

Денег хватает, но можно и побольше

Несмотря на это, полностью довольны своим финансовым положением только 38,2% участников опроса. Еще 59,6% ответили, что удовлетворены лишь частично. Не удовлетворены своим материальным положением всего 0,5% респондентов.

Похожие оценки люди дают и экономическому положению своей семьи. Полностью удовлетворены им 39,6%, тогда как большинство – 57,9% – говорят лишь о частичной удовлетворенности.

Средняя оценка собственного финансового положения по 10-балльной шкале составила 7,3 балла. Такой же результат получила оценка экономического положения семьи.

Что мешает жить лучше

Главным препятствием для роста благосостояния казахстанцы считают вовсе не отсутствие работы. Среди домашних хозяйств, которые оценивают свое материальное положение как низкое или ниже среднего, 62,1% назвали основной причиной низкую оплату труда. Это самый высокий показатель среди всех вариантов ответа.

На втором месте оказалась низкая пенсия – 33%. Еще 20,3% сообщили, что не могут найти постоянную оплачиваемую работу по месту жительства. На недостаток квалификации или опыта указали 12,7% респондентов, на недостаточный уровень образования – 11,5%.

Каждый одиннадцатый участник исследования связал финансовые трудности с высокой долговой нагрузкой по кредитам и займам.

Где крыша дома моего?

Среди различных сторон жизни именно возможность самостоятельно приобрести жилье получила одну из самых низких оценок.

По 10-балльной шкале удовлетворенность возможностью улучшить жилищные условия составила всего 6,1 балла. Столько же респонденты поставили и государственной поддержке в приобретении жилья.

Для сравнения: качество жилья, в котором люди уже проживают, они оценили значительно выше – в 7,7 балла.

Так сколько же нужно денег для счастья?

Отвечая на вопрос о необходимом ежемесячном доходе на каждого члена семьи, чаще всего казахстанцы выбирали диапазон от 260 тыс. до 320 тыс. тенге. Такой вариант назвали 28,5% участников опроса.

Еще 18,4% считают, что для жизни без ощущения бедности необходимо от 400 тыс. до 500 тыс. тенге на человека. Доход в пределах 320-400 тыс. тенге назвали достаточным 11,7% респондентов, а более 600 тыс. тенге – 7,2%.

Показательно, что самые высокие финансовые запросы оказались у молодежи 18-28 лет: почти каждый пятый (18,1%) считает, что для жизни без ощущения бедности необходимо более 600 тыс. тенге на человека в месяц. Среди людей старше 61 года такой ответ дали лишь 1,3%.

Мы – оптимисты!

40,3% участников исследования уверены, что в перспективе будут жить лучше. Еще 32,9% не полностью уверены в этом, но также рассчитывают на улучшение своего благосостояния.

20,9% респондентов полагают, что останутся примерно на нынешнем уровне. Некоторого ухудшения ожидают 4,7%. Наконец самых отъявленных пессимистов в народе всего лишь 1,2%.

Опрос показал, что казахстанцы достаточно трезво оценивают свое нынешнее финансовое положение. Большинство не относит себя к бедным, однако считает, что нынешнего уровня доходов недостаточно для полной финансовой уверенности. Главным условием повышения благосостояния люди по-прежнему называют более высокую оплату труда, а ориентиром комфортной жизни считают доход, который позволит не беспокоиться о повседневных расходах и крупных покупках.

Ранее мы рассказали, что жители Казахстана постепенно теряют интерес к наличным деньгам и все больше уходит в электронные платежи.