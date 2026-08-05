Прощай, "наличка": казахстанцы сняли рекордно малую сумму в банкоматах

Жители страны отказываются от наличных денег. По итогам I полугодия 2026 года объем снятия средств с банковских карт впервые за десять лет сократился на 12,5%. Что стоит за этой тенденцией, разбирался Zakon.kz.

Кэш уходит в минус

За январь-июнь 2026 года держатели карт отечественных и зарубежных эмитентов получили через банкоматы 12,56 трлн тенге. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

Особенность нынешней динамики в том, что сокращение произошло в номинальном выражении – без учета инфляции. Иными словами, жители страны стали реже обналичивать деньги, несмотря на то, что рост цен снижал покупательную способность тенге.

Это первое номинальное снижение по итогам первого полугодия как минимум с 2017 года. Более того, отрицательная динамика сохраняется уже шесть месяцев подряд: с января по июнь объем выдачи средств через банкоматы каждый месяц был ниже уровня годичной давности.

С учетом инфляции спад оказался еще глубже

Если скорректировать показатели на инфляцию, сокращение выглядит значительно заметнее.

По данным аналитиков Первого кредитного бюро, в реальном выражении объем обналичивания уменьшился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже второй год подряд, когда показатель снижается с учетом роста цен (первый случай был в феврале 2026 года).

Для сравнения: в январе-июне 2025 года реальное сокращение составляло 1,4%, а в первом полугодии 2023 года – 13%. Однако тогда инфляция достигала 17,8%, тогда как сейчас находится примерно на уровне 11%, поэтому нынешнее снижение выглядит более показательным.

При этом реальное падение продолжается уже 14 месяцев подряд – с мая прошлого года. Уменьшается не только сумма выдачи, но и количество операций. За шесть месяцев через банкоматы было проведено 109,9 млн операций, что на 4% меньше, чем годом ранее.

По данным НБРК, такая тенденция наблюдается со времен пандемии. За последние годы исключением стало лишь первое полугодие 2024 года, когда число операций выросло на 1%.

Денег в обращении больше, но пользуются ими реже

На первый взгляд может показаться, что эта статистика противоречит данным регулятора. Так, объем наличности вне НБРК (то есть все банкноты и монеты, которые не находятся в хранилищах Нацбанка, а уже выпущены в обращение) на 1 июля 2026 года достиг 5,34 трлн тенге, что выше показателей начала года.

Однако речь идет о разных данных. Объем банкнот и монет вне Национального банка отражает их количество в обращении, тогда как карточная статистика показывает, насколько активно население получает деньги через банкоматы.

Казахстан стал страной цифровых платежей

Сокращение объемов обналичивания происходит на фоне дальнейшего распространения электронных расчетов. Согласно справке Ассоциации финансистов Казахстана, по итогам 2025 года 87,2% всех операций по банковским картам пришлось на оплату без использования наличных. За год показатель увеличился всего на 0,5 процентного пункта, что говорит о высокой зрелости рынка.

Самым популярным способом расчета остаются интернет-платежи, на которые приходится 80% всех электронных операций. Еще 10,3% составляют QR-платежи, а 9,6% – расчеты через POS-терминалы.

При этом именно QR продолжает укреплять позиции, постепенно становясь основным инструментом оплаты в небольших магазинах и сфере услуг.

Активнее всего цифровыми сервисами пользуются жители Алматы, Астаны и Шымкента. В то же время самые высокие темпы роста доли безналичного расчета в прошлом году показали область Улытау (+3,4%), Акмолинская область (+3,2%) и область Жетысу (+2,7%).

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