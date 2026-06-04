Сколько надо откладывать, чтобы на пенсии быть безбедным

100 миллионов тенге к пенсии – много или мало? Ответить на этот вопрос сегодня не может никто. За ближайшие десятилетия изменятся цены, ставки по депозитам и сама пенсионная система. От чего же тогда зависит финансовое будущее казахстанцев после завершения карьеры, выяснял Zakon.kz.

В интернете регулярно появляются расчеты с впечатляющими цифрами. Одни эксперты называют 100 миллионов тенге, другие говорят о 150 или даже 200 миллионах. На первый взгляд звучит убедительно. Но есть проблема: такие расчеты часто создают иллюзию точности там, где ее не существует.

Дело в том, что будущая пенсия зависит не только от суммы на банковском счете или в инвестиционном портфеле. Не меньшее значение имеют инфляция, доходность вложений и то, как изменится стоимость жизни через 20–30 лет. Именно поэтому вопрос "сколько нужно накопить" может оказаться менее важным, чем вопрос "что можно будет купить на эти деньги".

Почему 100 миллионов тенге ничего не гарантируют

Представим двух человек.

Первый накопил 100 миллионов тенге и вышел на пенсию через 10 лет. Второй накопил такую же сумму, но воспользовался деньгами только через 30 лет.

Формально у обоих одинаковый капитал. На практике уровень жизни может оказаться совершенно разным из-за инфляции. Национальный банк прогнозирует постепенное снижение инфляции: до 10,0% по итогам 2026 года, 8,0% в 2027 году, 6,8% в 2028 году и дальше – до целевого уровня 5,0% начиная с 2029 года.

На первый взгляд это хорошая новость. Чем ниже инфляция, тем медленнее растут цены. Однако для будущего пенсионера здесь есть важный нюанс. Даже если прогноз Нацбанка полностью сбудется, цены продолжат расти. Просто медленнее, чем сейчас.

Через 10 лет покупательная способность сегодняшних 100 миллионов тенге сократится примерно до 56 миллионов тенге в нынешних ценах. Через 30 лет та же сумма будет эквивалентна уже примерно 21 миллиону тенге.

Другими словами, речь идет не о том, сколько денег будет лежать на счете, а о том, что на них можно будет купить. Именно поэтому при планировании будущего дохода финансисты советуют считать не миллионы тенге, а будущие расходы.

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что при планировании пенсии гораздо важнее понимать, какой уровень жизни человек хочет сохранить после завершения карьеры.

"Большинство людей пытаются угадать сумму будущего капитала. Но правильнее начинать с другого конца и другого вопроса: сколько денег потребуется для привычной жизни через 20–30 лет", – говорит эксперт. Ергазы Таубаев

Проще говоря, значение имеют не сами 100 миллионов тенге, а то, какую часть будущих расходов они смогут покрыть.

На какую пенсию сегодня живут казахстанцы

Чтобы понять масштаб задачи, достаточно посмотреть на нынешнюю пенсионную систему.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, средний размер совокупной пенсии на начало 2026 года составлял 157 843 тенге. Из них средний размер солидарной пенсии – около 103 931 тенге, базовой пенсии – около 53 912 тенге.

Кроме того, многие пенсионеры получают выплаты из ЕНПФ. Средняя ежемесячная выплата из фонда сегодня находится в районе 47 тысяч тенге.

На первый взгляд система выглядит достаточно устойчивой. Однако здесь есть важная особенность.

Нынешние пенсионеры и сегодняшние 30-летние будут выходить на пенсию в разных условиях.

Значительная часть нынешних выплат обеспечивается солидарной пенсией, которая зависит от трудового стажа, накопленного до 1998 года. Для молодых поколений эта составляющая будет играть значительно меньшую роль.

Фактически будущие пенсионеры будут сильнее зависеть от двух источников: накоплений в ЕНПФ и собственных инвестиций.

Именно поэтому вопрос долгосрочных накоплений становится все более актуальным.

Время – главное преимущество молодого инвестора

Допустим, человек в 30 лет начинает ежемесячно откладывать 50 тысяч тенге и инвестировать их с доходностью 10% годовых. К 60 годам он внесет собственных денег на 18 миллионов тенге, но размер капитала может превысить 110 миллионов тенге, - уверяет Ергазы Таубаев.

вложено – 18 млн тенге;

накоплено – около 113 млн тенге;

инвестиционный доход – около 95 млн тенге.

Если начать делать то же самое только в 50 лет, то к 60 годам собственные взносы составят 6 миллионов тенге, а итоговый капитал едва превысит 10 миллионов.

"Разница между двумя двумя инвестициями – не размер ежемесячных вложений, а время. В первом случае деньги работали 30 лет, во втором – только 10". Ергазы Таубаев

Именно поэтому финансисты считают поздний старт одним из самых серьезных рисков для будущего пенсионера. Возникает следующий вопрос: если деньги должны работать десятилетиями, где их размещать, чтобы они не обесценились из-за инфляции?

Почему рассчитывать только на депозит опасно

Для большинства казахстанцев ответ очевиден – депозит.

Логика понятна. Сегодня банки предлагают по отдельным продуктам 18–20,5% годовых. На фоне такой доходности акции, облигации или золото многим кажутся ненужным усложнением.

Но именно здесь скрывается одна из главных ловушек долгосрочного планирования. Высокие ставки по депозитам появились не случайно. Они являются следствием высокой базовой ставки Нацбанка и повышенной инфляции.

Если прогноз регулятора реализуется и инфляция действительно снизится с нынешних уровней до 10,0% в 2026 году, 8,0% в 2027-м, 6,8% в 2028-м и 5,0% начиная с 2029 года, то ставки по депозитам также будут постепенно снижаться.

Другими словами, нынешние 18–20% годовых не стоит воспринимать как норму на десятилетия вперед.

Именно поэтому строить пенсионный план исключительно на депозитах рискованно.

Какие инструменты могут пережить десятилетия

Финансовые консультанты обычно говорят не о поиске идеального инструмента, а о распределении капитала между несколькими активами. У каждого из них своя задача.

Депозит остается хорошим инструментом для финансовой подушки безопасности и краткосрочных накоплений. Его преимущества – простота, высокая ликвидность и защита со стороны КФГД.

остается хорошим инструментом для финансовой подушки безопасности и краткосрочных накоплений. Его преимущества – простота, высокая ликвидность и защита со стороны КФГД. Государственные облигации интересны тем, что позволяют заранее понимать условия инвестирования. Доходность отдельных выпусков сегодня находится в районе 16,5–17,5% годовых.

интересны тем, что позволяют заранее понимать условия инвестирования. Доходность отдельных выпусков сегодня находится в районе 16,5–17,5% годовых. Акции исторически показывали один из лучших результатов на длинной дистанции. Например, индекс S&P 500 за последние 15 лет приносил инвесторам в среднем около 10–12% годовых в долларах. Технологический индекс Nasdaq 100 показывал еще более высокие результаты – около 13–15% годовых.

Однако за более высокую потенциальную доходность инвестор платит повышенной волатильностью. Рынок может расти, а может годами находиться в просадке.

Особое место занимает золото

За последние 5 лет мировые цены на золото выросли на 136%. При этом золото не платит процентов и не приносит дивидендов. Его задача другая.

Представим, что родители хотят сохранить деньги – условные 10 тысяч долларов – на важную семейную цель через 15 лет, например, на свадьбу дочери. В этом случае важно не заработать, а сохранить покупательную способность капитала.

Здесь как раз может помочь золото. Если просто хранить деньги наличными, через 15–20 лет может оказаться, что на те же 10 тысяч долларов уже нельзя организовать такой же праздник – с гостями, подарком, путешествием. И за 20 тысяч, возможно, тоже не получится – цены изменятся, как изменятся и сами деньги.

Но золото вырастет как минимум ровно настолько, насколько повысятся цены на все. Именно поэтому драгоценный металл часто называют "инструментом сохранения стоимости". Покупая его сегодня, инвестор рассчитывает, что через 15 лет оно, после продажи, позволит купить то же самое, что и сейчас, если не больше. В данном случае – ту самую свадьбу.

"Обычно разные инструменты решают разные задачи. Депозит обеспечивает ликвидность, облигации дают стабильность, акции отвечают за рост капитала, а золото помогает защититься от инфляционных и валютных рисков", – отмечает эксперт.

Так сколько все-таки нужно откладывать?

После всех расчетов и прогнозов большинство людей все равно возвращаются к одному вопросу: какую часть дохода стоит направлять на будущую пенсию?

Универсального ответа не существует. Во многих странах ориентиром считается сохранение 70–80% привычного дохода после завершения карьеры. Дальше – считайте сами.

Если человек сегодня зарабатывает 500 тысяч тенге в месяц, то для сохранения привычного уровня жизни ему может потребоваться 350–400 тысяч тенге ежемесячного дохода и после выхода на пенсию.

При доходе 800 тысяч тенге речь уже идет о 560–640 тысячах тенге.

Если доход составляет 1 миллион тенге, то желаемый пенсионный доход может находиться в диапазоне 700–800 тысяч тенге.

Поэтому большинство финансовых консультантов рекомендуют начинать хотя бы с 10–15% ежемесячного дохода.

Тем, кто хочет максимально сохранить привычный уровень жизни после завершения карьеры, часто рекомендуют направлять на долгосрочные накопления уже 15–25% дохода. Главное здесь не размер первого взноса, а регулярность.

"Пенсия формируется не в год выхода на заслуженный отдых, а за десятилетия до него", – считает Ергазы Таубаев

Именно поэтому главный вопрос будущего пенсионера звучит не "Сколько миллионов нужно накопить?", а "Достаточно ли времени осталось, чтобы эти деньги успели вырасти?".

Ранее мы рассказали, какие сегодня рассматриваются варианты по реформированию пенсионной системы Казахстана.