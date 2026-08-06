Почему на улице Саина срочно снизили скорость и "перерезали" полосы, объяснили алматинцам

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы 6 августа 2026 года подробно рассказали о новшествах на улице Саина и объяснили причины их введения, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь в ведомстве опровергли фейк о том, что недавнее введение лимита скорости 60 км/ч касается всей Саина. Это не так.

"Ограничения в 60 км/ч при движении на юг и новая разметка появились только на одном коротком отрезке – от улицы Рыскулова до улицы Толе би. Вся остальная Саина ездит в прежнем режиме", – отметили в управлении.

Зачем потребовались перемены?

В ведомстве напомнили, что недавно улицу Саина пробили до улицы Монке би, из-за чего поток машин со стороны Боралдая резко вырос.

"Из-за этого возле торгового дома "Домиллион", где пересекаются съезд с эстакады и выезд из туннеля, водителям приходилось постоянно подрезать друг друга и резко тормозить. Чтобы решить эту проблему, полосы сделали чуть уже и добавили дополнительную четвертую полосу. Теперь потоки машин сливаются плавно", – объяснили в управлении.

А лимит 60 км/ч, добавили там, нужен для того, чтобы поток шел ровно и безопасно. Ведь дальше идет много въездов и съездов на развязках с Раиымбека и Толе би.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на новую разметку и учитывать обновленную схему движения.

3 августа сообщалось, что на участке улицы Саина ввели ограничение скорости 60 км/ч.