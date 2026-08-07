Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 7 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,48 тенге, евро – 539,52 тенге, рубля – 5,73 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470,6 тенге, продажи – 472,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538,8 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,51 тенге, продажи – 5,64 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470,3 тенге, продажи – 472,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 539,7 тенге, продажи – 544,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,62. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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