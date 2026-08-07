Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,48 тенге, евро – 539,52 тенге, рубля – 5,73 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,6 тенге, продажи – 472,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,8 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,51 тенге, продажи – 5,64 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470,3 тенге, продажи – 472,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 539,7 тенге, продажи – 544,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,62.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.