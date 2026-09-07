Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 7 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,56 тенге, евро – 530,52 тенге, рубля – 5,28 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 525 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,27 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 531,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,5 тенге, продажи – 456,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 528,2 тенге, продажи – 532,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,23. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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