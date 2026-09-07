#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.56
530.52
5.28
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 7 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,56 тенге, евро – 530,52 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 525 тенге, продажи – 535 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 531,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 454,5 тенге, продажи – 456,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 528,2 тенге, продажи – 532,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,23.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
11:15, Сегодня
3,7 млрд тенге ущерба: КНБ отчитался о коррупции в Казахстане за два месяца
Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара
11:21, 07 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:12, 07 июля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина приветствует болельщиков на корте
12:15, Сегодня
Tennis Updates определил сильнейшего в матче Рыбакина – Осака на US Open
Борьба за мяч в матче &quot;Кайрат&quot; - &quot;Каспий&quot;
12:01, Сегодня
Почти 50 тысяч зрителей посетили матчи 25-го тура Премьер-лиги
Карлос Алькарас на US Open
11:57, Сегодня
После четырёх месяцев перерыва Алькарас уверенно движется к титулу на US Open
Нападающий &quot;Барыса&quot; Динмухамед Кайыржан
11:39, Сегодня
Без Шестакова и Саркенова. Сегодня "Барыс" сыграет первую игру регулярного чемпионата КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: