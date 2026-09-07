Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,56 тенге, евро – 530,52 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 525 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 531,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,5 тенге, продажи – 456,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 528,2 тенге, продажи – 532,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,23.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.