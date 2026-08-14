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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 17:36 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 14 августа 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 463,97 тенге, опустившись на 1,07 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 535,71 тенге (-0,74).

Курс российского рубля понизился до 6,74 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,89 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,58-465,72 тенге, евро – по 532,90-538,02 тенге, рубли – по 5,31-5,46 тенге.


Утром 14 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 465,08 тенге, евро – 536,52 тенге, рубля – 5,56 тенге.

По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно узнать по ссылке.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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