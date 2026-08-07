Где дешевле собрать ребенка в школу: в сетевых магазинах или на маркетплейсах

В августе одна из самых ощутимых статей расходов – подготовка к новому учебному году. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, цены на школьную форму демонстрируют постепенное замедление роста: со 110,2% в январе до 106,6% в июне, сообщает Zakon.kz.

Самой быстро дорожающей категорией остается детская обувь. Индекс цен на нее последние 12 месяцев стабильно держится на уровне 112-114,7%. Пик пришелся на конец лета 2025 года. Это говорит о выраженной сезонности рынка и о том, что откладывать покупку обуви на август или сентябрь невыгодно, передают аналитики Finprom.kz.

Канцелярские товары тоже дорожают, но более умеренно: индекс потребительских цен на них в течение года колебался в диапазоне от 102,9% до 106,6%, а в июне 2026-го закрепился на отметке в 105,3%.

Данные Finprom.kz наглядно показывают, насколько сильно может различаться итоговая стоимость сборов в школу в зависимости от канала покупок. В сетевых магазинах базовый комплект для девочки обойдется в интервале 78-207 тыс. тенге, а для мальчика – в 75-205 тыс. При этом на иностранных маркетплейсах разброс цен смещен в сторону более высоких значений: комплект для девочки будет стоить 97-210 тыс. тенге, для мальчика – 110-250 тыс.

Заметна разница в стоимости отдельных позиций: например, рюкзак в сетевых магазинах можно найти от 3,8 тыс. тенге, тогда как на маркетплейсах его цена начинается уже от 8,3 тыс. тенге. Разрыв прослеживается и по таким позициям, как спортивная форма и теплая одежда.

Самыми дорогими товарами для школы можно считать обувь, рюкзаки и спортивные костюмы. Впрочем, наибольшую долю расходов составляют предметы гардероба.

Родителям мальчиков придется потратить больше на пиджак (до 38 тыс. тенге) и две пары школьных брюк (до 37 тыс. тенге). При покупке одежды для девочек на чек сильно влияет стоимость брюк, сарафанов и одежды для физкультуры.

Покупая вещи даже не из самого дорогого сегмента, родители, скорее всего, не смогут уложиться в минимально возможные 75-78 тыс. тенге, считают аналитики. В списке еще не учтены траты на уличную осеннюю обувь, легкую куртку или пальто, букет цветов для учителя на 1 сентября и взнос в фонд класса.

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