Рубль упал ниже 5,4 тенге: что происходит с российской валютой

В казахстанских обменниках российский рубль продают в среднем по 5,38 тенге, а покупают по 5,53. На Forex также движение строго вниз: отметка 5,6 тенге. За неделю рубль потерял к тенге 4,41%, за месяц – 8,49%, сообщает Zakon.kz.

Еще интересней долгосрочная динамика пары RUB/KZT. За три месяца рубль подешевел к тенге на 9,53%, за полгода – на 11,41%, за год – на 16,53%. При этом нынешнее движение выглядит резким именно на коротком отрезке. За пять лет RUB/KZT снизился всего на 1,84%. То есть нынешний уровень примерно соответствует тому, на котором валютная пара находилась пять лет назад, хотя за это время курс проходил через значительно более высокие и низкие значения.

Рубль слабеет не только к тенге

Попробуем разобраться в причинах нынешнего движения и посмотреть не на одну пару RUB/KZT, а сразу на три валютных курса.

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев обращает внимание на важную тенденцию лета 2026 года. За последний месяц доллар подорожал к рублю примерно с 77,4 до 82,67 рубля, то есть почти на 7%. При этом доллар к тенге, наоборот, подешевел на 1,57%.

"Таким образом, изменение курса RUB/KZT отражает сразу два процесса: ослабление рубля и укрепление тенге относительно доллара". Ергазы Таубаев

Это можно увидеть и математически: курс рубля к тенге формируется через соотношение USD/KZT и USD/RUB. При долларе около 467 тенге и 82,67 рубля за доллар расчетный RUB/KZT составляет примерно 5,65 тенге. Фактическая котировка на Forex находилась около 5,64.

Поэтому падение рубля к тенге на 8,49% за месяц нельзя объяснить только укреплением казахстанской валюты. То есть основная часть изменения курса связана с ослаблением самого рубля, – резюмирует эксперт.

Нефть и рубль

Одним из факторов стало сокращение валютной выручки российских экспортеров. Средняя цена российской нефти Urals в июне составила 63,52 доллара за баррель. Нефтегазовые доходы российского бюджета в первом полугодии снизились на 22,7% в годовом выражении, до 3,661 трлн рублей. Минфин РФ объяснял это в том числе снижением цен на нефть в предыдущие периоды.

Эффект от изменения экспортной выручки проявляется с временным лагом. Поэтому более слабые цены на сырье отражаются на валютном предложении совсем не в тот же день, когда меняется котировка нефти.

Именно такой лаг аналитики называли одной из причин усиления давления на рубль в августе. Еще в июле ведущий российский аналитик Евгений Коган прогнозировал, что после поддержки со стороны экспортной выручки, сформированной высокими майскими ценами, в августе давление на российскую валюту усилится. Он допускал движение доллара к 80-85 рублям.

Минфин увеличил спрос на валюту

Одновременно на рынок пришел дополнительный спрос со стороны государства.

С 7 августа по 4 сентября Минфин России планирует направить на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 136,17 млрд рублей, или около 6,5 млрд рублей в день. Это примерно на 20% больше предыдущего объема.

Сам по себе этот объем не выглядит достаточным для резкого изменения курса. Но покупки Минфина совпали с сокращением валютного предложения и ростом спроса со стороны импортеров.

Поэтому эффект складывается из нескольких потоков одновременно: экспортеры продают меньше валюты, а покупатели иностранной валюты предъявляют больший спрос.

Ставка ЦБ и курс валют

Еще один фактор связан с денежно-кредитной политикой. Рубль долго получал поддержку от высокой доходности рублевых инструментов. По мере снижения ставки этот эффект ослабевает: часть привлекательности вложений в рублях исчезает, а спрос на иностранную валюту становится относительно выше.

При этом сам Банк России подчеркивает, что курс определяется соотношением спроса и предложения иностранной валюты и не имеет установленной регулятором целевой отметки.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 10 августа, составил 82,17 рубля, и это – максимум с апреля.

Эксперты ожидают, что часть давления может ослабнуть после восстановления экспортной выручки. В частности, более высокие цены на нефть в июле должны начать отражаться на поступлениях российских экспортеров с середины августа.

Что значит для Казахстана дешевый рубль

Для нашей страны паритет рубля к тенге на уровне 5,5 имеет двоякое значение. Для обычных граждан становятся дешевле поездки в Россию: снижаются расходы на гостиницы, транспорт, питание и покупки. Это особенно заметно в приграничных регионах, где разница в курсах напрямую влияет на объем приграничной торговли.

Для казахстанских покупателей дешевеют и российские товары, включая продукты, одежду, бытовую технику, автомобили, запчасти и другие категории. Поэтому ослабление рубля может стимулировать покупки в России и одновременно усиливать конкуренцию российского импорта на казахстанском рынке.

Для отечественных производителей эффект противоположный.

Российские товары получают дополнительное ценовое преимущество, тогда как казахстанские компании сохраняют расходы преимущественно в тенге. Чем дольше рубль остается дешевым, тем сильнее это соотношение влияет на конкуренцию внутри Казахстана.

Ранее мы рассказали, что рубль широко используется казахстанскими предприятиями в расчетах. По данным НББК, в 2025 году российский рубль доминировал в расчетах предприятий обрабатывающей промышленности – его использовали 64% компаний. В торговле показатель составил 54,8%, в сельском хозяйстве – 38,9%, в строительстве – 29,5%, в горнодобывающей промышленности – 42%, в транспорте и складировании – 38,3%.